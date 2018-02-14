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ВВС США получили первую серийную партию "умных" бомб SDB II

15.02.2018 Военное обозрение 204 0
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Компания Raytheon передала американской армии первую партию "умных" бомб SDB II серийного производства.

Контракт на поставку опытной партии боеприпасов SDB II (144 единицы) Минобороны США заключило в 2015 году. После успешных испытаний ВВС США заключили контракт на поставку серийной партии и компания Raytheon осуществила поставку бомб, заказанных в рамках первого контракта (Lot 1). Кроме того, в пресс-службе производителя указывают, что с военным ведомством подписаны контракты на производство бомб в рамках поставок Lot 2 и Lot 3.

defence-blog.com

SDB II делает гораздо больше, чем поражает цель по GPS-координатам. Она обнаруживает, классифицирует и уничтожает цели. Когда бомбы будут интегрированы в F-35A, это оружие поможет самым совершенным истребителям в мире достичь совершенно новых высот

— рассказал Майк Джарретт, вице-президент подразделения Raytheon Air Warfare Systems.

SDB II (Small Diameter Bomb II) является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Ключевая особенность SDB II заключается в системе наведения, которая использует сразу три способа наведения — встроенный радар, инфракрасную камеру и полуактивную лазерную головку. Бомба может обмениваться данными с самолётом во время полёта (что позволяет перенацелить её уже после сброса) и способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что SDB II частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях, передает "Warspot"
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-35A
GBU-39
Компании
Raytheon

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