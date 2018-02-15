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США раскрыли детали удара коалиции по "враждебным" сирийским ополченцам

15.02.2018 Военное обозрение 693 1
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Глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил, что коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля

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Он заявил, что коалиция действовала "в рамках самообороны" и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила "неспровоцированную согласованную атаку". По словам генерал-лейтенанта, "враждебные силы" использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.

Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил

— приводит Пентагон слова военного.

Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

Коалиция заявила, что это был ответ на "неспровоцированную атаку" на штаб SDF — "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

ИГ* - террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России.
14.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
США
Продукция
AH-64
B-52
C-130
F-15
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
Проекты
БПЛА

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
PL
Восход
13639
№1
15.02.2018 02:14
Охуеть даже B-52 без палева отбомбились, последний гвоздь в крышку гроба о "внезапной вероломности". Это ни какой нибудь Лансер на ПНВ...
0
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