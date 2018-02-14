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В правительстве РФ обсуждают включение ОСК в "Ростех" - СМИ

15.02.2018 Интерфакс-АВН 203 0
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Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото
Макеты кораблей на стенде ОАО Объединенная судостроительная корпорация. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Даничев

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Объединённая судостроительная корпорация (ОСК) может быть включена в состав "Ростеха", обсуждение этой идеи переместилось из кулуаров в кабинеты российского Белого дома, пишет в среду газета "Коммерсант".

"Идею обнародовали представители Минпромторга на одном из недавних совещаний у вице-премьера Дмитрия Рогозина, но дальнейшего развития она пока не получила. По данным "Ъ", в министерстве считают, что такая консолидация может повысить "управляемость отрасли", - сказано в публикации.

Вместе с тем, издание полагает, что с учётом обязательств "Ростеха" по оздоровлению "Уралвагонзавода" и финансированию самолета МС-21 "ОСК может оказаться в госкорпорации минимум через два-три года".

"Коммерсант" сообщает, что очередное расширение госкорпорации "Ростех" обсуждалось на одном из последних совещаний у Д. Рогозина: "По словам источников "Ъ", исходно речь шла о некоторых поставщиках ОСК, в частности о концерне "Океанприбор" (производитель гидроакустических комплексов и систем радиоэлектронного вооружения) и "Авроре" (автоматизация судового и корабельного оборудования)".

"Однако когда вопрос коснулся юридического процесса передачи предприятий, представлявший Минпромторг чиновник сообщил, что у министерства есть другой план: передать "Ростеху" не только разрозненные предприятия, выполняющие заказы ОСК, но и саму корпорацию. Развивать тему вице-премьер не стал: по словам источников "Ъ", перевод кулуарных разговоров о включении ОСК в "Ростех" в почти официальный статус оказался для присутствовавших на совещании представителей отрасли полным сюрпризом", - говорится в статье.

По словам источника "Ъ" в правительстве РФ, идея глобальной консолидации всех крупных промышленных активов в "Ростехе" принадлежит г министру промышленности и торговли Денису Мантурову, считающему, что это повысит "управляемость отрасли". Но Д.Рогозин, уточняет собеседник "Ъ", считает логичным сначала провести "экономическую экспертизу предполагаемых реформ". В любом случае, подчеркивает источник "Ъ", присоединение ОСК не начнется в ближайшие два-три года.

"Официально в Минпромторге, впрочем, до сих пор утверждают, что вопрос "не рассматривался", а "поручения президента или премьера к ним не поступали". В "Ростехе" также отрицают возможные планы по получению ОСК. В ОСК "не имеют каких-либо оснований комментировать данную информацию". В аппарате вице-премьера от комментариев воздержались", - пишет газета.

ОСК создана указом президента в 2007 году для консолидации судостроительной отрасли, в состав входят около 40 предприятий, 100% акций у государства. Выручка в 2017 году составила 370 млрд руб., прибыль - 3 млрд руб. Доля гражданского судостроения в выручке - не более 12%, сказано в публикации.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
Минпромторг РФ
ОСК
Ростех
Уралвагонзавод
Персоны
Мантуров Денис
Рогозин Дмитрий
Проекты
МС-21

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