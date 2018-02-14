Аргентина в ближайшее время получит первый катер "Шалдаг"
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Собранный на судостроительном заводе в Тюркане (Баку) для Береговой охраны Государственной пограничной службы Азербайджана головной скоростной сторожевой катер S-301 израильского типа Shaldag Mk V постройки израильской компании Israel Shipyards. 18.07.2014.
Источник: Пресс-служба президента Азербайджана
ЦАМТО, 14 февраля. По информации Infodefensa.com, головной из четырех заказанных Аргентиной в Израиле ракетных катеров класса "Шалдаг" спущен на воду и в ближайшее время будет доставлен в страну.
Поставленные катера расширят возможности Береговой охраны Аргентины по противодействию незаконному обороту наркотиков.
Первым в состав Береговой охраны Аргентины войдет катер, получивший обозначение GC-195 "Гуарани" (Guarani). Он также будет применяться для обеспечения безопасности на море, охраны границ и контроля обстановки в районе речной системы Парагвай – Парана, использующейся для транспортировки наркотиков.
Как сообщал ЦАМТО, в январе 2017 года правительство Аргентины объявило о заключении в декабре 2016 года с израильской компанией Israel Shipyards Ltd контракта на поставку четырех патрульных катеров класса "Шалдаг" (Shaldag) и системы наблюдения за границей общей стоимостью 84 млн. долл.
Контракт был заключен в рамках соглашения, подписанного Министерством безопасности Аргентины и Управлением международного военного сотрудничества Министерства обороны Израиля (SIBAT). Стоимость катеров составляет 49 млн. долл., системы наблюдения – 35 млн. долл.
Длина катера составляет 25,5 м, ширина – 6 м, осадка – 1 м, водоизмещение – 58 т, максимальная скорость – 48 узлов (90 км/ч), крейсерская скорость – от 12 до 20 узлов, экипаж – 10 человек.
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14.02.2018
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