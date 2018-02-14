Минобороны опровергло данные об опасном маневре корабля ВМФ РФ в Босфоре
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Андреевский флаг.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Информация СМИ о якобы произошедшем инциденте в проливе Босфор с судном ВМФ России "Кызыл-60" и кораблем ВМС Великобритании "Энтерпрайз" не соответствует действительности, сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) по Черноморскому флоту капитан первого ранга Вячеслав Трухачев.
Ранее в ряде СМИ появилась информация об "инциденте" при переходе пролива Босфор между вспомогательным судном Черноморского флота "Кызыл-60" и кораблем ВМС Великобритании "Энтерпрайз".
"Данная информация не соответствует действительности. 14 февраля 2018 года в 9.35 мск в центральной части пролива Босфор вспомогательное судно Черноморского флота "Кызыл-60", следовавшее из Средиземного в Черное море, и корабль ВМС Великобритании "Энтерпрайз" разошлись в штатном режиме на встречных курсах на дистанции около 1 кабельтова (примерно 180 метров), что для данного участка проливной зоны является абсолютной нормой для всех участников судоходства", - подчеркнул Трухачев.
Он также добавил, что "никаких опасных маневров, связанных с пересечением встречных курсов "Кызыл-60" и "Энтерпрайз" не было".
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14.02.2018
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