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Поставлен первый самолет Pilatus PC-24

15.02.2018 bmpd.livejournal.com 202 0
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Швейцарская компания Pilatus Aircraft сообщила, что 7 февраля 2018 года ее американское отделение Pilatus Business Aircraft Ltd. в Брумфилде (штат Колорадо, США) передало заказчику первый серийный реактивный административный самолет Pilatus PC-24, ознаменовав тем самым начало серийных поставок "бизнес-джетов" Pilatus. Самолет РС-24 с серийным номером 101 (американская регистрация N124AF, бывшая швейцарская регистрация HB-VSB) был передан американской компании чартерных бизнес-перевозок PlaneSense, базирующейся в Портсмуте (штат Нью-Гемпшир). Компания PlaneSense, эксплуатирующая 36 турбовинтовых самолетов Pilatus PC-12 того же производителя, стала стартовым заказчиком РС-24, законтрактовав шесть РС-24, из которых еще два должны быть поставлены в четвертом квартале 2018 года и три - в 2019 году (компания также заказала еще десять дополнительных PС-12NG). Руководство PlaneSense на церемонии получении первого самолета выразило намерение сделать новые заказы на РС-24.

Первый серийный реактивный административный самолет Pilatus PC-24 (серийный номер 101, американская регистрация N124AF, бывшая швейцарская регистрация HB-VSB), переданный заказчику - американской компании PlaneSense. Брумфилд (США), 07.02.2018 (с) Pilatus Aircraft

"Бизнес-джет" PC-24 стал первым реактивным самолетом, разработанным компанией Pilatus. Разработка самолета была начата в 2011 году, о программе было публично объявлено в мае 2013 года. Первый летный прототип РС-24 (серийный номер Р01, швейцарская регистрация HB-VHA) был выкачен на предприятии Pilatus в Буоксе близ Штанса (Швейцария) 1 августа 2014 года и совершил первый полет там 11 мая 2015 года. Второй прототип Р02 совершил первый полет 16 ноября 2015 года, а третий прототип P03 в серийной конфигурации - в марте 2017 года.

Американский и европейский сертификаты типа были получены на РС-24 одновременно 7 декабря 2017 года. К этому времени три прототипа налетали на испытаниях суммарно 2205 часов в Европе и в США. В 2018 году PIlatus намерен поставить заказчикам первые 23 серийных самолета РС-24.

В мае 2013 года при объявлении о начале программы РС-24 компания Pilatus всего за 36 часов получила 84 заказа на этот самолет, но затем прием новых заказов был закрыт фактически до начала серийного производства, и до настоящего времени не возобновлен - ожидается, что прием заказов будет возобновлен в четвертом квартале 2018 года. Каталожная цена РС-24 в 2013 году была объявлена в 8,9 млн долл, но теперь при возобновлении приема заказов, видимо, будет выше.

Самолет РС-24 оснащен двумя двигателями Williams International FJ44-4A максимальной тягой по 1530 кг, и при максимальном взлетном весе 8000 кг должен перевозить до десяти бизнес-пассажиров. При четырех пассажирах дальность полета составит до 3600 км. РС-24 имеет багажный отсек значительных размеров и, как заявляется, обладает рекордными для "бизнес-джетов" взлетно-посадочными характеристиками - на уровне моря в нормальных климатических условиях для взлета и посадки будет достаточно бетонной полосы длиной 820 м, а усиленное шасси позволит совершать полеты с грунтовых полос.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Швейцария
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Pilatus Aircraft

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