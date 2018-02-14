Латвия приобретает крупную партию израильских противотанковых ракетных комплексов Spike
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Министерство обороны Латвии 12 февраля 2018 года подписало контракт с компанией EuroSpike GmbH (совместное предприятие израильской компании Rafael и германских Diehl BGT Defence GmbH & Co. KG и Rheinmetall Defence Electronics) на закупку для латвийской армии новой значительной партии противотанковых ракетных комплексов Spike общей стоимостью 108 млн евро.
Бывший британский бронетранспортер FV103 Spartan семейства CRV(T) латвийской армии, оснащенный пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса Rafael/EuroSpike Spike-LR, на военном параде в Риге, 18.11.2016 (с) militarizm.livejournal.com
Поставка будет произведена к 2023 году, причем комплексы Spike будут поставляться как в переносном варианте, так и в варианте для оснащения гусеничных бронированных машин семейства CRV(T), приобретаемых Латвией из наличия британской армии (ПТРК планируется вооружить около 30 этих машин). Конкретная модификация закупаемых комплексов Spike не называется. Однако известно, что ранее Латвия уже получила 12 ПТРК в версии Spike-LR.
Компания EuroSpike с 2004 года ведет в Германии совместное производство комплексов Spike-LR и MR, реализуя их в Европе. При подписании контракта 12 февраля 2018 года было заявлено, что неназванные латвийские предприятия примут участие в качестве субподрядчиков в производстве ракет на EuroSpike.
Бывший британский бронетранспортер FV103 Spartan семейства CRV(T) латвийской армии, оснащенный пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса Rafael/EuroSpike Spike-LR, на военном параде в Риге, 18.11.2016 (с) militarizm.livejournal.com
Оснащенный пусковой установкой противотанкового ракетного комплекса Rafael/EuroSpike Spike-LR автомобиль HMMWV латвийской армии на военном параде в Риге, 18.11.2016 (с) militarizm.livejournal.com
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14.02.2018
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