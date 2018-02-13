Исаев: Поставлена задача повысить долю гражданской продукции в ОПК
|
|
Госдума.
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Недавно в Уфе на совещании по вопросам производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса президент поставил очень серьезную стратегическую задачу: к 2025 году повысить долю гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, с 17% до 30%, а к 2030 году - до 50%. Но, конечно, речь идет не о производстве на предприятиях кастрюль и чайников, как это было в конце 80-х - начале 90-х годов. Сейчас необходимо увеличивать выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Для этого за последний год была проведена большая подготовительная работа.
Во-первых, начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса.
Во-вторых, создано научно-производственное объединение "Конверсия", которое займется продвижением этой продукции на рынки как в нашей стране, так и за рубежом.
В-третьих, Фонд развития промышленности запустил новую программу, позволяющую предприятиям ОПК получать льготные займы от 200 до 750 млн рублей на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения. В первые три года пользования займом ставка составит всего 1%, потом - 5%.
В-четвертых, в этом году началась реализация совместной программы минпромторга и Внешэкономбанка по предоставлению оборонным предприятиям долгосрочных кредитов от 1 млрд рублей для выпуска гражданской продукции. Ставка по ним будет около 5-7% годовых.
В 2017 году некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса уже показали значительный рост в производстве продукции гражданского назначения. Например, "Техмаш" на 15% увеличил выпуск бурильного, холодильного и сельскохозяйственного оборудования. Компания "Швабе" наладила производство медицинской техники, необходимой, в частности, для перинатальных центров. Концерн "Калашников" выпускает катера, мотоциклы, беспилотные летательные аппараты, охотничье и спортивное оружие. Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" делает "умные дефибрилляторы", которые могут не только запускать работу сердца электрическим разрядом, но и проводить первичную диагностику, а также немедленно передавать информацию по Интернету в ближайшее медицинское учреждение. Но диверсификация оборонных предприятий, разумеется, не должна ограничиваться отдельными успешными проектами. Нужно перейти к полномасштабному выпуску гражданской продукции предприятиями ОПК.
К сожалению, есть ряд нерешенных проблем, стоящих на пути достижения этой цели.
Прежде всего руководители и работники оборонных предприятий сегодня недостаточно заинтересованы в производстве продукции гражданского назначения. Возможно, стоит создать систему дополнительного премирования за выпуск такой продукции. Очевидно также, что ее крупнейшие потенциальные потребители неохотно идут на заключение сделок с предприятиями ОПК. Их тоже нужно каким-то образом простимулировать. Например, можно установить нормативы закупок.
Эти и другие вопросы депутаты Госдумы обсуждали в своих регионах на встречах с руководителями оборонных заводов, а также на недавнем заседании межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК. Планируется, что на этой неделе группа подготовит свои предложения по решению имеющихся проблем и направит их для дальнейшего обсуждения в Совет по законотворчеству при председателе Госдумы.
Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
|
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
30.01.2018 ОПК: объем госзаказа не снижен, но расслабляться не стоит
14.10.2016 "Россия не может позволить себе не иметь своей операционной системы"
26.01.2018 В.Путин провел совещание по вопросам диверсификации производства продукции гражданского назначения организациями ОПК
28.12.2017 "У меня иногда возникает вопрос: пошел бы я вообще в эту авантюру?"
10.11.2017 Как проходит диверсификация ОПК в России
28.08.2017 "Предприятия должны работать в условиях снижения гособоронзаказа"
23.08.2017 Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
02.08.2017 "Наше высокоточное оружие будет очень востребовано"