Исаев: Поставлена задача повысить долю гражданской продукции в ОПК

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Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Госдума.Источник: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Недавно в Уфе на совещании по вопросам производства продукции гражданского назначения организациями оборонно-промышленного комплекса президент поставил очень серьезную стратегическую задачу: к 2025 году повысить долю гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях ОПК, с 17% до 30%, а к 2030 году - до 50%. Но, конечно, речь идет не о производстве на предприятиях кастрюль и чайников, как это было в конце 80-х - начале 90-х годов. Сейчас необходимо увеличивать выпуск высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции. Для этого за последний год была проведена большая подготовительная работа.

Во-первых, начала действовать информационно-аналитическая система по мониторингу закупок гражданской продукции оборонно-промышленного комплекса.

Во-вторых, создано научно-производственное объединение "Конверсия", которое займется продвижением этой продукции на рынки как в нашей стране, так и за рубежом.

В-третьих, Фонд развития промышленности запустил новую программу, позволяющую предприятиям ОПК получать льготные займы от 200 до 750 млн рублей на производство высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения. В первые три года пользования займом ставка составит всего 1%, потом - 5%.

В-четвертых, в этом году началась реализация совместной программы минпромторга и Внешэкономбанка по предоставлению оборонным предприятиям долгосрочных кредитов от 1 млрд рублей для выпуска гражданской продукции. Ставка по ним будет около 5-7% годовых.

В 2017 году некоторые предприятия оборонно-промышленного комплекса уже показали значительный рост в производстве продукции гражданского назначения. Например, "Техмаш" на 15% увеличил выпуск бурильного, холодильного и сельскохозяйственного оборудования. Компания "Швабе" наладила производство медицинской техники, необходимой, в частности, для перинатальных центров. Концерн "Калашников" выпускает катера, мотоциклы, беспилотные летательные аппараты, охотничье и спортивное оружие. Ижевский мотозавод "Аксион-холдинг" делает "умные дефибрилляторы", которые могут не только запускать работу сердца электрическим разрядом, но и проводить первичную диагностику, а также немедленно передавать информацию по Интернету в ближайшее медицинское учреждение. Но диверсификация оборонных предприятий, разумеется, не должна ограничиваться отдельными успешными проектами. Нужно перейти к полномасштабному выпуску гражданской продукции предприятиями ОПК.

К сожалению, есть ряд нерешенных проблем, стоящих на пути достижения этой цели.

Прежде всего руководители и работники оборонных предприятий сегодня недостаточно заинтересованы в производстве продукции гражданского назначения. Возможно, стоит создать систему дополнительного премирования за выпуск такой продукции. Очевидно также, что ее крупнейшие потенциальные потребители неохотно идут на заключение сделок с предприятиями ОПК. Их тоже нужно каким-то образом простимулировать. Например, можно установить нормативы закупок.

Эти и другие вопросы депутаты Госдумы обсуждали в своих регионах на встречах с руководителями оборонных заводов, а также на недавнем заседании межфракционной рабочей группы по законодательному обеспечению диверсификации предприятий ОПК. Планируется, что на этой неделе группа подготовит свои предложения по решению имеющихся проблем и направит их для дальнейшего обсуждения в Совет по законотворчеству при председателе Госдумы.

Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)