Lockheed Martin поставил рубежный C-130J



Самолет C-130J Super Hercules.

Источник: militaryparitet.com Самолет C-130J Super Hercules.Источник: militaryparitet.com

"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – 9 февраля компания Lockheed Martin поставила 400-й C-130J Super Hercules в версии самолета для сил специальных операций MC-130J Commando II. Самолет предназначен для Командования специальных операций ВВС США (AFSOC).

В настоящее время серийная версия J является последней моделью серии C-130, которую эксплуатируют 17 стран. На сегодняшний день глобальный парк C-130J налетал более 1,7 млн часов.

Источник C130.net сообщает: "Мы отмечаем это достижение вместе с нашими сотрудниками, партнерами по отрасли и сообществом операторов Super Hercules в 17 странах мира". Вице-президент и генеральный менеджер по воздушным мобильным и морским миссиям компании "Локхид Мартин" Джордж Шульц заявил, что "эти первые 400 C-130J полностью доказали свою эффективность и способность удовлетворить спрос любого клиента. Надежность и долголетие самолета обеспечивают его успех на десятилетия вперед".

C-130J отличается своей универсальностью. На сегодняшний день самолет обеспечивает выполнение 17 различных задач, включая транспортные (военные и коммерческие), пожарные, поисково-спасательные, специальные операции, разведку и дозаправку других самолетов.