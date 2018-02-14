F-35B впервые публично показан в Азии - видео
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F-35B.
Источник: chinatopix.com
"Военный Паритет", 14 февр. 2018 – Боевой стелс-самолет пятого поколения F-35B из состава Корпуса морской пехоты США участвовал на выставке Singapore Airshow 2018 (6-9 февраля, свободное посещение публикой 10-11 февраля).
Самолет прибыл из базы в Японии. Один из пилотов говорит, что F-35 имеет большое преимущество перед истребителями предыдущего поколения, в первую очередь это малозаметность и "слияющаяся" авионика, а также то, что истребитель версии В не нуждается в полном использовании длины ВПП благодаря укороченному взлету и посадке.
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14.02.2018
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