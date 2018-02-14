Силы Северного флота на учениях в Баренцевом море обнаружили подлодки "противника"
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Малый противолодочный корабль «Брест».
Источник: Korabli.eu
В ходе тренировок морякам-противолодочникам противодействовал экипаж одной из дизельных подводных лодок флота
МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 провели учения по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.
"Учения проходили в двухстороннем формате - морякам-противолодочникам противодействовал экипаж одной из дизельных подводных лодок Северного флота" , - говорится в сообщении.
Экипажи малых противолодочных кораблей провели ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.
Малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.
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14.02.2018
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