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Силы Северного флота на учениях в Баренцевом море обнаружили подлодки "противника"

15.02.2018 ТАСС 156 0
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МПК "Брест"
Малый противолодочный корабль «Брест».
Источник: Korabli.eu

В ходе тренировок морякам-противолодочникам противодействовал экипаж одной из дизельных подводных лодок флота

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Экипажи малых противолодочных кораблей "Брест" и "Снежногорск" Кольской флотилии разнородных сил Северного флота во взаимодействии с противолодочными самолетами Ил-38 провели учения по поиску подводных лодок в полигонах боевой подготовки в Баренцевом море. Об этом сообщает в среду пресс-служба флота.

"Учения проходили в двухстороннем формате - морякам-противолодочникам противодействовал экипаж одной из дизельных подводных лодок Северного флота" , - говорится в сообщении.

Экипажи малых противолодочных кораблей провели ряд тренировок по практическому применению комплексов противолодочного вооружения по имитированной подводной цели.

Малые противолодочные корабли "Брест" и "Снежногорск" имеют на вооружении зенитные артиллерийские комплексы АК-176М и АК-630М, реактивные бомбовые установки РБУ-6000 и 533-мм торпедные аппараты, а также современные гидроакустические комплексы. Предназначены для поиска, слежения и уничтожения подводных лодок в ближней морской и прибрежной зоне.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-176
АК-630 Ласка
Ил-38
РБУ-6000
Проекты
Военные учения
СФ

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