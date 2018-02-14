Ансамбль Северного флота показал танцы народов Севера на военной базе на Новой Земле



Эмблема Северного флота.

Источник: https://ru.wikipedia.org/ Эмблема Северного флота.Источник: https://ru.wikipedia.org/

Отмечается, что посмотреть выступления коллектива пришли не только военнослужащие, но и члены их семей и жители гарнизона

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Ансамбль песни и пляски Северного флота выступил с новой концертной программой перед военнослужащими частей флота и центрального подчинения, дислоцированных на архипелаге Новая Земля. Об этом сообщает в среду флотская пресс-служба.

"На сцене местного гарнизонного дома офицеров состоялись два концерта. Ансамбль песни и пляски Северного флота собрал полный зал зрителей - посмотреть выступление прославленного творческого коллектива пришли не только военнослужащие, но и члены их семей и жители гарнизона", - говорится в сообщении.

Новая концертная программа включает в себя произведения военно-патриотической направленности, отечественной и мировой классики, аранжировки русских народных песен, костюмированные хореографические постановки на темы военной службы, а также танцы и пляски коренных народов Крайнего Севера.

Творчество ансамбля известно не только в России, но и за ее пределами. Коллектив выступал в Москве и Санкт-Петербурге, на Урале и в Карелии, в Сибири и Приморье, а также в Бельгии, Швеции, Норвегии и Франции, Испании, Голландии, Канаде и США. В прошлом году он стал победителем IV Всеармейского смотра-конкурса ансамблей песни и пляски и концертных ансамблей Вооруженных сил РФ "Музыкальный парад-2017", завоевав гран-при в номинации "Ансамбль песни и пляски".