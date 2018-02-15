В Мурманске прошли учения по предотвращению теракта в областном Дворце культуры



Сотрудники ФСБ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин Сотрудники ФСБ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

В рамках учений "Метель-ДК" были отработаны навыки эвакуации посетителей учреждения и задержания преступников

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Учения по предотвращению теракта, в которых приняли участие подразделения нескольких силовых структур, прошли в среду в областном Дворце культуры в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В Мурманской области проведено командно-штабное учение "Метель-ДК" по пресечению условного террористического акта на объекте массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

В мероприятиях приняли участие региональные подразделения УФСБ, Росгвардии, УМВД, Северного флота, МЧС и других ведомств, а также представители власти.

По легенде учений, в одном из помещений Дворца культуры, где планировалось проведение выборной кампании 2018 года, обнаружен подозрительный предмет. Была организована эвакуация персонала и посетителей учреждения. "Преступники", подорвав взрывное устройство, скрылись на автомобиле.

В результате оперативно-разыскных мероприятий преступная группа обнаружена и задержана. Также предотвращена угроза взрыва второго самодельного взрывного устройства, обнаруженного на территории Дворца культуры.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в "Метель-ДК", с поставленными задачами справились успешно.