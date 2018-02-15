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В Мурманске прошли учения по предотвращению теракта в областном Дворце культуры

15.02.2018 ТАСС 234 1
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
Сотрудники ФСБ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Андрей Стенин

В рамках учений "Метель-ДК" были отработаны навыки эвакуации посетителей учреждения и задержания преступников

МУРМАНСК, 14 февраля. /ТАСС/. Учения по предотвращению теракта, в которых приняли участие подразделения нескольких силовых структур, прошли в среду в областном Дворце культуры в Мурманске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В Мурманской области проведено командно-штабное учение "Метель-ДК" по пресечению условного террористического акта на объекте массового пребывания людей", - говорится в сообщении.

В мероприятиях приняли участие региональные подразделения УФСБ, Росгвардии, УМВД, Северного флота, МЧС и других ведомств, а также представители власти.

По легенде учений, в одном из помещений Дворца культуры, где планировалось проведение выборной кампании 2018 года, обнаружен подозрительный предмет. Была организована эвакуация персонала и посетителей учреждения. "Преступники", подорвав взрывное устройство, скрылись на автомобиле.

В результате оперативно-разыскных мероприятий преступная группа обнаружена и задержана. Также предотвращена угроза взрыва второго самодельного взрывного устройства, обнаруженного на территории Дворца культуры.

По оценке руководителя учебной контртеррористической операции, все подразделения, принимавшие участие в "Метель-ДК", с поставленными задачами справились успешно.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
Военные учения
СФ

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  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
PL
Восход
13639
№1
15.02.2018 02:36
Не совсем в тему конечно, но в грядущей войне, как уже было сказано, одну из главных скрипок будут играть диверсионные группы.

И РДГ противника будут стараться нанести удары по военной и административной инфраструктуре.

Так вот при численности гражданского персонала в МО (сопоставимого с военным) часть его можно было бы обучить владению оружием и в угрожаемый период привлечь к усилению охраны и обороны, наряду с военными.

Естественно это все должно быть абсолютно добровольно- только те, кто захочет сам. В рядах ГП очень много офицеров, прапорщиков и мичманов запаса, которые итак неплохо знакомы со стрелковым оружием, им только нужно поддерживать свои практические навыки периодической стрельбой.

В угрожаемый период основные посты охраны и патрули находятся снаружи охраняемых зданий по периметру. Внутри административных зданий (штабов, узлов, центров) как правило мало вооруженных людей (там в основном гражданские и пузатые офицеры) и они не готовы к бою внутри помещений (первые по причине того, что не вооружены, вторые по причине плохой физической и огневой подготовки). Поэтому если лиса проникнет в курятник, она передавит всех кур.

Так что если обучить 50-70 тыс гражданских стрельбе из пистолета и автомата, то это будет серьезным резервом и подспорьем. Можно даже доплачивать какую нибудь копейку к зарплате (рублей по 300 хотя бы).
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