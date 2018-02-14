Военные новости: готовясь к применению военных технологий будущего



Американский истребитель F-15.

Источник: © flickr.com, US Air Force Американский истребитель F-15.Источник: © flickr.com, US Air Force

Военные новости, не попавшие на первые полосы

На прошлой неделе в США прошла очередная конференция Ассоциации производителей средств коммуникаций и электроники для вооруженных сил (AFCEA) и Военно-морского института (USNI), в ходе которой адмирал Джон Ричардсон (John Richardson), глава военно-морских операций США, подчеркнул, что в ВМС обсуждают три технологических проблемы, которые могут помешать вести боевые действия в будущем. Первая - это развитие беспилотных машин. Ричардсон уверен, что беспилотное будущее уже "за углом" и пора задуматься о том, чему обучать моряков, когда не они будут управлять техникой, а наоборот. В рамках этой проблемы Ричардсона также интересует интеграция военных дронов на земле, в воздухе, под водой и на воде в единую систему ведения боя. Вторая проблема - это необходимость сохранять в войсках специалистов высокого класса в области ведения кибервойны. Глава Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер (Robert Neller) заявил, что кибер-морпехи - это уже реальность сегодняшнего дня. Третья проблема - это безопасность и работоспособность каналов связи в ходе военных конфликтов будущего. Каналы не должны "глушиться", не должны быть подвержены "взлому" или искажению противником. Неллер говорит о том, что вероятные противники будущего работают над этими технологиями и война без связи и управления, и без поддержки F-35, станет для морпехов проблематичной.

В армии США продолжаются работы над созданием роботизированных машин на дистанционном управлении, способных вести огонь. В августе прошли испытания применения танков и беспилотных машин в одной связке при имитации атаки. Экипаж "Абрамса" контролировал воздушный беспилотник, беспилотную машину для постановки дымовой завесы M58 "Волф" (Wolf) (модифицированный вариант бронетранспортера M113) и беспилотный "Хамви" с автоматическим минометным вооружением. Дрон обнаружил цель, "Волф" поставил завесу, а "Хамви" открыл по цели подавляющий минометный огонь, пока "Абрамс" готовился нанести свой удар. Теперь в мае ожидаются испытания связки M151 "Хамви" (Humvee) и безэкипажного M1097. Экипаж первого будет состоять из пяти человек: командир экипажа, водитель, стрелок (который также может давать целеуказание беспилотнику), оператор движения беспилотного "Хамви" и оператор системы вооружение беспилотной машины. Из новинок на беспилотнике - система ARAS, представляющая собой пулемет калибра 7,62 мм, способный автоматические заряжаться и выбирать тип боеприпасов под ситуацию, перезаряжаться за шесть секунд, вести круговой огонь и менять угол наклона ведения огня. Боекомплект составляет 1500 патронов. Разработчики системы особенно отмечают, что стволы способны вынести пять минут практически беспрерывной стрельбы. Система также способна в автоматическом режиме обнаруживать и "вести" цели. Над связкой двух "Хамви" работают уже около трех лет. На проект выделено 20 миллионов долларов.

В 2017 году в США был создан частно-государственный акселератор по внедрению новейших технологий в подготовке и обучении военнослужащих. Речь идет о программах моделирования и имитаций, которые бы позволяли обучаться работе в киберпространстве и анализу огромных массивов данных, получаемых с беспилотников. В теории акселератор должен позволить небольшим частным компаниях участвовать в государственных тендерах и при этом не проходить бюрократическую волокиту и подписывать многостраничные договоры об уровне допуска. Акселератор сосредоточен на поиске решений в области киберобучения, построения высокоточных моделей местности при помощи данных от коммерческих спутников и беспилотников, а также в сфере медицинского моделирования, для подготовки военных медиков.

Китайские СМИ на прошлой неделе сообщили, что Поднебесная ведет разработку противоракетной системы морского базирования. Система HQ-26 может быть установлена на эсминцах класса 055 военно-морских сил Китая. HQ-26 сможет перехватывать ракеты Северной Кореи, а также прикрыть страну от ракетных ударов Индии. Может ли система применяться против межконтинентальных баллистических ракет США, остается под вопросом, но так или иначе ПРО морского базирования повышает уровень безопасности Китая и позволяет размещать комплекс в Тихом и Индийском океанах, правда, при этом сильно раздражая остальных региональных геополитических игроков.

Агентство по противоракетной обороны (MDA) США просит военный бюджет на свои нужды в 2019 году в размере 9,9 миллиардов долларов. Любопытно, что 66 миллионов из них планируется выделить на создание лазера, который можно установить на беспилотниках. Вооруженные таким образом беспилотники должны будут уничтожать ракеты врага на пусковых установках или сразу же после старта. При этом разработка твердотельного волоконного лазера будет стоить 61 миллион, а доведение его до необходимой мощности - всего пять миллионов. В тендере по получению контракта участвуют "Локхид Мартин" (Lockheed Martin), "Боинг" (Boeing) и "Дженерал Атомикс" (General Atomics). В этом году они представят на суд Агентства свои предложения, а первый работающий прототип должен появиться в 2020 году. Агентство также просит 120 миллионов долларов на разработку противоракетного оружия для борьбы с гиперзвуковыми боеприпасами. Что касается крупных расходов, то также в списке просьба выделить 926,4 миллиона на укрепление системы противоракетной обороны на Аляске. Сверх этой суммы в Агентстве хотят потратить 524 миллиона долларов на строительство 20 дополнительных пусковых шахт к уже существующим 40 на территории Аляски.

Официальные представители ВВС США сообщили, что самолеты F-15 будут вооружены новым боеприпасом SDB II (управляемая высокоточная малогабаритная бомба) уже в этом году. Боеприпас разрабатывается более десяти лет и в прошлом году прошел испытания. Он способен классифицировать цели и отслеживать их, находясь в полете. Считается всепогодным боеприпасом. Весит около 100 кг, поражает движущиеся цели на расстоянии 64 км. Из-за малого веса самолет F-35 способен нести до восьми бомб данного рода и поражать больше целей за один вылет. Что касается F-15, то эти самолеты с новым оружием и радаром возможно будут находиться в строю вплоть до 2040-х годов. Решение будет принято руководством ВВС в районе 2020 года. Сейчас количество самолетов F-15 разных модификаций в ВВС США оценивается в 400 единиц. Новый радар с АФАР (активная фазированная антенная решетка) устанавливается на 20 самолетах F-15 в год. Данный радар должен позволить F-15 противостоять в воздухе таким китайским многоцелевым истребителям как J-10.

Сингапурская компания "Эс-Ти Инжинирнг" (ST Engineering) представила свою новую разработку - экипировку солдата будущего "Ариэль". В нее входит шлем с дисплеем дополненной реальности, на который будет проецироваться информация о ситуации на поле боя и вестись связь с командованием или другими солдатами. Шлем также снабжен автоматической системой распознавания лиц и может быть применен в правоохранительных органах. Подмогу в критических ситуациях офицер может вызвать просто проведя рукой по визору. Бронежилет способен в режиме реального времени регулировать температуру под одеждой, что призвано облегчить физические неудобства военнослужащих в жарком климате. Вся экипировка подзаряжается за счет преобразования кинетической энергии при движении солдата в электрический заряд. Камера на бронежилете транслирует командованию все происходящее, датчики на пистолете сразу сообщают, что оружие вытащено, и автоматически уведомляют вышестоящих командиров, что возможен огневой контакт, а "умные" часы держат в курсе всех физиологических параметров военнослужащего.

Илья Плеханов