ВМС Израиля получат четыре новых корвета "Саар-6" к 2022 году
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Израильский корвет Eilat типа Saar 5 после модернизации с установкой на на носовой надстройке многофункциональной РЛС IAI Elta EL/M-2248 MF-STAR (с).
Источник: www.militaryphotos.net
ЦАМТО, 14 февраля. На предприятии немецкой судостроительной компании ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) в Киле 7 февраля состоялась церемония резки первой стали для строительства новых корветов класса "Саар-6", предназначенных для ВМС Израиля.
Как сообщает Jane's Defence Weekly, командование ВМС Израиля рассчитывает принять корабли на вооружение в период с 2020 по 2022 гг. По оценке должностных лиц израильского флота, верфь TKMS должна завершить строительство четвертого корвета к концу 2020 года, что позволит выполнить установку вооружения и других систем в Израиле на последнем корабле серии к середине 2021 года.
По данным израильских СМИ, стоимость приобретения четырех кораблей для ВМС Израиля составила 430 млн. евро. Правительство Германии выделит на постройку 115 млн. евро.
Согласно планам, для защиты морских буровых платформ, размещенных в исключительной экономической зоне Израиля, корабли будут оснащены РЛС ELM-2248 MF-STAR, 76-мм артиллерийской установкой группы Leonardo, зенитными управляемыми ракетами "Барак-8" производства Israel Aerospace Industries (IAI). Несколько кораблей получат систему противоракетной обороны C-Dome производства Rafael.
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14.02.2018
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