Разведчики ЦВО осваивают КРУС "Стрелец" на лагерном сборе в Оренбургской области



Комплекс тактического звена "Стрелец" для управления, связи и разведки.

Источник: http://topwar.ru/ Комплекс тактического звена "Стрелец" для управления, связи и разведки.Источник: http://topwar.ru/

ЦАМТО, 14 февраля. Войсковые разведчики Центрального военного округа (ЦВО) на лагерном сборе в Оренбургской области осваивают комплекс разведки, управления и связи (КРУС) "Стрелец".

В течение месяца с военнослужащими будут проведены практические занятия по огневой, тактической, специальной и воздушно-десантной подготовкам.

В ходе мероприятия особое внимание уделяется освоению и практическому применению КРУС "Стрелец", оснащенного системой ГЛОНАСС.

КРУС "Стрелец" обеспечивает боевое управление, идентификацию обнаруженных объектов, вычисление их координат, целеуказание и подготовку данных для эффективного применения вооружения. Аппаратура оснащена системой опознавания "свой-чужой", может сопрягаться со всеми отечественными средствами разведки, радиолокаторами, приборами прицеливания, а также беспилотными летательными аппаратами.

В лагерном сборе, который проходит на Тоцком полигоне, принимают участие более 500 военнослужащих, задействовано свыше 150 ед. военной техники общевойскового объединения ЦВО, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.