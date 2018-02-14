На Северном флоте в рамках трехдневного сбора обсуждают новые способы применения морского подводного оружия



Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.

Источник: © Фото : Минобороны России Учения Северного флота в Арктике. Архивное фото.Источник: © Фото : Минобороны России

ЦАМТО, 14 февраля. В штабе Северного флота (СФ) начался трехдневный сбор по боевому и практическому применению торпедного, минного, противоминного и противолодочного оружия, а также средств радиоэлектронной борьбы.

В нем принимают участие командующие объединениями флота, командиры соединений, флагманские специалисты, командиры надводных кораблей и подводных лодок, частей противолодочной авиации, а также представители промышленности и профессорско-преподавательского состава учебных центров ВМФ России.

Участников сбора приветствовал командующий Северным флотом адмирал Николай Еменов. Он подчеркнул важность проводимого мероприятия и отметил, что по итогам прошлого года в ряде направлений североморцы стали лучшими в ВМФ России по минно-торпедной и противолодочной подготовке, в том числе с применением авиации.

Участники сбора ознакомятся с новыми и перспективными образцами оружия, проведут разбор боевых упражнений, выполненных в ходе прошлогодних морских учений. Также будет проведен анализ обеспеченности сил флота морским подводным оружием и его применения в различных условиях обстановки.

На завершающем этапе учебного сбора планируется провести конкурсы корабельных боевых расчетов подводных лодок и корабельных противолодочных расчетов надводных кораблей на лучшее решение по применению морского подводного оружия с выполнением упражнений на тренажерных комплексах учебных центров подводных и надводных сил Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.