Роскосмос: на "Союзе-2.1а" 11 февраля отказал один из приборов системы управления
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Подготовка к запуску ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Фотон-М» № 4. Космодром Байконур.
Источник: Роскосмос
Ранее исполнительный директор госкорпорации Андрей Калиновский сообщил, что отказавший в ходе запуска прибор был снят и отправлен на предприятие, где будет проведен анализ и установлена причина отказа
МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Один из приборов системы управления ракеты-носителя "Союз-2.1а" отказал в ходе попытки запуска 11 февраля на Байконуре космического корабля "Прогресса МС-08", сейчас он отправлен для исследования в НПО автоматики, сообщил в среду ТАСС исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Андрей Калиновский.
"Один из приборов бортовой системы управления был отправлен на исследование в НПО автоматики г. Екатеринбург (производит системы управления для РН семейства "Союз-2" - прим. ТАСС)", - сказал он.
Ранее Калиновский сообщил журналистам, что отказавший в ходе запуска прибор был снят и отправлен на предприятие, где будет проведен анализ и установлена причина отказа.
НПО автоматики производит бортовую центральную вычислительную систему (БЦВС) для ракет семейства "Союз".
11 февраля ракета "Союз-2.1а" должна была отправить в космос "грузовик" "Прогресс МС-08" по новой короткой схеме полета, однако автоматика старта прервала все операции за несколько секунд до назначенного времени. Запуск был перенесен на 13 февраля, корабль летит к станции по стандартной двухсуточной схеме.
Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, запуск "Прогресса" 11 февраля был отменен автоматикой стартового комплекса из-за нестыковки бортового и наземного оборудования БЦВС.
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14.02.2018
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