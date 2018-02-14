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Роскосмос: на "Союзе-2.1а" 11 февраля отказал один из приборов системы управления

15.02.2018 ТАСС 194 0
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Подготовка к запуску ракеты «Союз-2.1а»
Подготовка к запуску ракеты «Союз-2.1а» с космическим аппаратом «Фотон-М» № 4. Космодром Байконур.
Источник: Роскосмос

Ранее исполнительный директор госкорпорации Андрей Калиновский сообщил, что отказавший в ходе запуска прибор был снят и отправлен на предприятие, где будет проведен анализ и установлена причина отказа

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Один из приборов системы управления ракеты-носителя "Союз-2.1а" отказал в ходе попытки запуска 11 февраля на Байконуре космического корабля "Прогресса МС-08", сейчас он отправлен для исследования в НПО автоматики, сообщил в среду ТАСС исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" Андрей Калиновский.

"Один из приборов бортовой системы управления был отправлен на исследование в НПО автоматики г. Екатеринбург (производит системы управления для РН семейства "Союз-2" - прим. ТАСС)", - сказал он.

Ранее Калиновский сообщил журналистам, что отказавший в ходе запуска прибор был снят и отправлен на предприятие, где будет проведен анализ и установлена причина отказа.

НПО автоматики производит бортовую центральную вычислительную систему (БЦВС) для ракет семейства "Союз".

11 февраля ракета "Союз-2.1а" должна была отправить в космос "грузовик" "Прогресс МС-08" по новой короткой схеме полета, однако автоматика старта прервала все операции за несколько секунд до назначенного времени. Запуск был перенесен на 13 февраля, корабль летит к станции по стандартной двухсуточной схеме.

Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, запуск "Прогресса" 11 февраля был отменен автоматикой стартового комплекса из-за нестыковки бортового и наземного оборудования БЦВС.
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Прогресс ТГК
Союз-2 РН

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