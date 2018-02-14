МПК "Кабардино-Балкария" выполнил артиллерийские стрельбы в Балтийском море
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Малый противолодочный корабль (МПК) "Кабардино-Балкария".
Источник: МО РФ
Также были отработаны действия по отражению атак малоразмерных целей и по противовоздушной обороне
КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль (МПК) "Кабардино-Балкария" Балтийского флота успешно выполнил в Балтийском море артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.
"В ходе учений экипаж МПК "Кабардино-Балкария" в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, провел артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей корабль условного противника", - рассказал он.
В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольной 30-мм артиллерийской установка АК-630, находящейся на вооружении корабля, уточнил Мартов.
"Во время этого выхода в море корабельные расчеты "Кабардино-Балкарии" отработали также действия по отражению атак малоразмерных целей, по противовоздушной обороне, провели учения по радиоэлектронной борьбе", - заключил представитель флота.
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14.02.2018
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