МПК "Кабардино-Балкария" выполнил артиллерийские стрельбы в Балтийском море



Малый противолодочный корабль (МПК) "Кабардино-Балкария".

Источник: МО РФ Малый противолодочный корабль (МПК) "Кабардино-Балкария".Источник: МО РФ

Также были отработаны действия по отражению атак малоразмерных целей и по противовоздушной обороне

КАЛИНИНГРАД, 14 февраля. /ТАСС/. Малый противолодочный корабль (МПК) "Кабардино-Балкария" Балтийского флота успешно выполнил в Балтийском море артиллерийские стрельбы по морской цели, сообщил ТАСС официальный представитель флота Роман Мартов.

"В ходе учений экипаж МПК "Кабардино-Балкария" в полигоне, расположенном в акватории Балтийского моря, провел артиллерийские стрельбы по мишени, имитирующей корабль условного противника", - рассказал он.

В качестве мишени был задействован буксируемый корабельный щит. Практические стрельбы выполнялись из шестиствольной 30-мм артиллерийской установка АК-630, находящейся на вооружении корабля, уточнил Мартов.

"Во время этого выхода в море корабельные расчеты "Кабардино-Балкарии" отработали также действия по отражению атак малоразмерных целей, по противовоздушной обороне, провели учения по радиоэлектронной борьбе", - заключил представитель флота.