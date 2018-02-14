Военные летчики спасли нештатно приземлившихся космонавтов на учениях под Челябинском
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Вертолет ВВС России Ми-8МТ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Тимин
В учениях были задействованы звено вертолетов Ми-8МТВ5, самолет Ан-26 и более 30 единиц наземной спецтехники
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 февраля. /ТАСС/. Поисково-спасательный отряд Центрального военного округа обнаружил и эвакуировал нештатно приземлившийся экипаж космического корабля "Союз" в ходе учений, прошедших под Челябинском. Об этом сообщил в среду официальный представитель округа полковник Ярослав Рощупкин.
"Подразделения на вертолетах и вездеходах прибыли в район условной посадки, отработали обнаружение "космонавтов", оказание первой медпомощи и обеспечили их эвакуацию. В маневрах приняли участие специалисты Роскосмоса и Росавиации. В учениях были задействованы около 300 военнослужащих, звено вертолетов Ми-8МТВ5, самолет Ан-26 и более 30 единиц наземной спецтехники", - уточнил Рощупкин.
Он добавил, что летчики армейской и транспортной авиации и поисково-спасательная группа округа ежегодно принимают участие в поисково-спасательном обеспечении посадок пилотируемых космических кораблей на территории Казахстана. За последние 10 лет военные авиаторы участвовали почти в 60 таких операциях, эвакуировав свыше 200 космонавтов, в том числе более 100 иностранных.
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14.02.2018
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