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Источник: РФ и Турция планируют подписать контракт на второй полковой комплект С-400

15.02.2018 ТАСС 225 0
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ЗРС С-400 "Триумф"
ЗРС С-400 "Триумф".
Источник: © Сергей Мальгавко/ТАСС

По имеющимся данным, в новом документе будет оговорена частичная локализация производства

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция планируют в 2020 году подписать контракт на поставку второго полкового комплекта зенитных ракетных систем С-400 "Триумф". Об этом сообщил в среду ТАСС военно-дипломатический источник.

"По завершении поставки первого полка в мае-июне 2020 года стороны в том же году планируют подписать новый контракт на поставку Турции второго полкового комплекта С-400 в 2021 году. Номенклатура поставки будет аналогичной первому контракту", - рассказал собеседник агентства.

По словам источника, планируется, что в новом документе будет оговорена частичная локализация производства: турецкие компании будут по российской лицензии изготавливать отдельные комплектующие С-400, "не имеющие критически важного значения".

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничестве РФ и "Рособоронэкспорте" не стали комментировать эту информацию.

Первый контракт

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года, тогда же турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс за комплексы уже внесен.

Как сообщил в декабре 2017 года в интервью газете "Коммерсантъ" глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре четырех дивизионов С-400 составляет $2,5 млрд.

Турция стала первым государством - членом НАТО, которое получает от России зенитные системы подобного класса.

Интерес других стран

Первым зарубежным заказчиком С-400 стал Китай, подписавший контракт в 2014 году. В октябре 2016 года подписано межправительственное соглашение о поставках С-400 в Индию. В обоих случаях сумма, количество комплексов и другие параметры соглашений не раскрывались.

В числе потенциальных покупателей С-400 СМИ также называли Белоруссию, Вьетнам, Египет, Ирак, Казахстан, Сирию, Судан и другие страны Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока. В сентябре 2017 года помощник президента РФ по вопросам ВТС Владимир Кожин рассказал в интервью ТАСС, что на системы С-400 существует "реальная очередь".

Зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" разработана в 1990-х годах НПО "Алмаз". Принята на вооружение российской армии в 2007 году. Предназначена для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Дальность поражения аэродинамических целей - от 3 до 250 км, высота - от 2 до 27 км.
14.02.2018
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принадлежат ТАСС
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Белоруссия
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