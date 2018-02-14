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Новые космические аппараты «КАНОПУС-В» передают на землю информацию

15.02.2018 АО «Российские космические системы» 264 0
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снимок со спутника Канопус-В
Синин, Китай - снимок со спутника «Канопус-В».
Источник: http://spacecorp.ru/

Созданная специалистами холдинга «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») радиолиния передачи целевой информации спутников «Канопус-В» №3 и №4, запущенных на орбиту в начале февраля 2018 года, работает без сбоев. На Землю уже поступают первые снимки со съемочных систем обоих аппаратов.


Сотрудники АО «Корпорация ВНИИЭМ» (ВНИИЭМ, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») после запуска космических аппаратов «Канопус-В» №3 и №4 согласно плану проведения летных испытаний провели первую съемку и включили установленные на борту приборы передачи информации на Землю. На каждом из аппаратов установлено по две радиолинии, работающих в X-диапазоне частот. Все они функционируют без замечаний.


Генеральный директор АО «Корпорация ВНИИЭМ» Леонид МАКРИДЕНКО: «Вся созданная в РКС аппаратура космических аппаратов «Канопус-В» №3 и №4 работает без сбоев. Радиолинии аппаратов передают на Землю данные, полученные целевыми приборами, – Многозональной съемочной системой (МСС) и Панхроматической съемочной системой (ПСС). Качество изображений соответствуют техническому заданию. Сейчас мы с представителями РКС и коллегами из других предприятий-поставщиков продолжаем совместную работу в рамках летных испытаний запущенных спутников. Все проходит по плану, все ключевые показатели в норме, замечаний нет».


Холдинг РКС разрабатывает и производит радиолинии и наземную аппаратуру приема для абсолютного большинства российских космических аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и научного назначения. Решения РКС в этой области в полной мере соответствуют современному уровню.


Совестно с ВНИИЭМ РКС участвует в создании важнейших составляющих российской группировки ДЗЗ – космических аппаратов серии «Метеор-М» и «Канопус-В». Для этих спутников в РКС, кроме радиолинии, производится телекомандная система управления, а для спутников «Метеор-М» целевые приборы – Многозональное сканирующее устройство (МСУ) и СВЧ-радиометр (МТВЗА-ГЯ).


Генеральный директор РКС Андрей ТЮЛИН: «Наше сотрудничество с ВНИИЭМ – пример эффективно организованной кооперации, в рамках которой нам удалось существенно продвинуться в развитии отечественных систем ДЗЗ. Результатом этой работы очень довольны все ключевые потребители информации – от метеорологов до МЧС. В ближайшее время мы планируем наращивать сотрудничество в рамках реализации планов «РОСКОСМОСА» по расширению возможностей отечественной спутниковой группировки».


РКС уже поставил ВНИИЭМ комплекты телеметрической и командно-измерительной систем для космического аппарата «Метеор-М» №2.2 и телекомандной системы для космических аппаратов «Канопус-В» №5 и №6, а также радиолинии передачи целевой информации для этих КА, запуск которых запланирован на 2018 год.


Решения, использованные в приборах радиолинии «Метеор-М» и «Канопус-В», также применяются специалистами РКС при создании приборов для космического аппарата «Кондор-ФКА».
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Канопус-В
Компании
ВНИИЭМ
МЧС
РКC
Роскосмос
Проекты
Кондор ДЗЗ

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