В ГД обсуждают идею регулирования деятельности частных военных компаний



Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Владимир Федоренко

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов заявил, что идет обсуждение о привлечении экспертов для оценки наработок по регулированию деятельности частных военных кампаний (ЧВК).

"Чтобы не гадать, а как там, а чего там, тем более, что касается жизни и здоровья наших граждан, государство должно влиять на эти процессы самым непосредственным образом. Мы детально работаем. Буквально вчера мы на рабочей группе экспертного совета рассматривали вопрос и порядок, как мы будем собирать экспертов для оценки всего наработанного по этой тематике", - сказал Шаманов журналистам.

Представители СМИ попросили его прокомментировать информацию некоторых средств массовой информации о том, что сотрудники ЧВК погибли при ударе 7 февраля в Сирии.

Ситуация вокруг числа погибших 7 февраля в сирийской провинции Дейр-ез-Зор как раз и говорит о том, что актуальность, которую ранее обозначил министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о частных военных компаниях, требует государственного подхода, отметил парламентарий.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать появившуюся ранее в СМИ информацию, что в Сирии с начала операции погибли до 600 россиян, заявил, что в Кремле не располагают данными о россиянах, которые могут находиться в Сирии, кроме военных вооруженных сил РФ, и порекомендовал обращаться за этой информацией в министерство обороны.