"Вертолеты России" в 2018 году закончат модернизацию аэродрома "Северный"
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Стенд холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Филиппов
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует в 2018 году завершить модернизацию аэродрома "Северный" в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам в Приморье глава холдинга Андрей Богинский.
"В этом году мы предполагаем закончить модернизацию аэродрома "Северный" в Ростове-на-Дону. Все это направлено на обеспечение безопасности полетов, на замену оборудования, которое изношено, замену покрытия полос. Вся эта работа должна помочь холдингу увеличить объём выпуска продукции, лётных испытаний и качества", - сказал Богинский.
На аэродроме "Северный" проводятся летные испытания вертолетов компании "Роствертол". Предприятие производит гражданские и военные вертолеты серии Ми-26, военных Ми-35М и Ми-28Н "Ночной охотник".
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14.02.2018
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