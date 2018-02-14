Холдинг "Вертолеты России" хочет открыть сервисные центры в Бразилии и Перу
|
|
Стенд холдинга Вертолеты России. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
ВЛАДИВОСТОК, 14 фев - РИА Новости. Холдинг "Вертолеты России" планирует в 2018 году открыть сервисные центры в Бразилии и Перу, сообщил журналистам в Приморье глава холдинга "Вертолёты России" Андрей Богинский.
"Планируется (открыть центры), мы будем делать это в кооперации. На последней выставке в Сингапуре были подписаны соглашения с Таиландом и Камбоджей о начале организации такого рода работы. Это не быстро - это набор персонала, создание материально-технической базы, проверка партнера, передача документации, обучение персонала. Планируем продолжать расширять, в этом году будут открыты технические центры в Бразилии и Перу", - сказал Богинский.
В мае 2017 года начальник управления департамента маркетинговой деятельности АО "Рособоронэкспорт" Александр Денисов заявлял, что сервисный технический центр (СТЦ) для вертолетной техники в Бразилии уже создается и может начать работу в 2018 году.
Сервисный центр по обслуживанию российских вертолетов в Перу планировалось открыть еще в 2017 году. Отмечалось, что его создание позволит не только поддерживать национальный вертолетный парк в состоянии летной годности, но и ремонтировать вертолеты российского производства, которые летают в небе стран соседей Перу
|
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
28.04.2017 "Рособоронэкспорт": Россия активизирует сотрудничество в сфере ВТС с Латинской Америкой
27.04.2017 Россия представит более 160 образцов военной техники на выставке в Мексике
25.04.2017 «Рособоронэкспорт» впервые участвует в аэрокосмическом салоне ФАМЕКС в Мексике
25.04.2017 «Рособоронэкспорт» впервые отправился на мексиканский аэрокосмический салон
07.05.2007 ВЫСТАВКА ОБОРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ
06.02.2007 Оружие массового поглощения
15.02.2018 "Вертолеты России" откроют в этом году сервисные центры в Перу и Бразилии - глава холдинга
08.02.2018 "Аллигатор" пришелся военным по вкусу