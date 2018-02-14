"Вертолеты России" откроют в этом году сервисные центры в Перу и Бразилии - глава холдинга
|
|
Вертолет Ми-35М для Бразилии.
Источник: http://www.russianhelicopters.aero/
Арсеньев (Приморский край). 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2018 году "Вертолеты России" откроют сервисные центры в Перу и Бразилии, сообщил глава холдинга Андрей Богинский.
"В этом году будут открыты технические центры в Бразилии и Перу",- сказал А.Богинский журналистам в среду.
Он отметил, что создание новых сервисных центров за рубежом - "это процесс небыстрый", так как необходимо провести обучение персонала, создать материально-техническую базу, передать необходимую документацию.
А.Богинский подчеркнул, что холдинг планирует продолжать расширять зарубежную сеть сервисных центров по обслуживанию вертолетного парка.
В мае прошлого года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что сервисный центр по ремонту и обслуживанию российских вертолетов в Перу будет достроен в 2017 году.
"Строительство сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолетной техники в соответствии с имеющимися договоренностями осуществляется совместно с перуанскими специалистами. Графиком завершения строительства сдача объекта предусмотрена в 2017 году",- сказал А.Пунчук.
Как сообщалось, контракт на поставку Перу первой партии из 24 вертолетов Ми-171Ш был заключен "Рособоронэкспортом" в декабре 2013 года. По имеющимся данным, поставки завершились в 2015 году. В 2016 году в Перу началось предусмотренное контрактом строительство сервисного центра. Планировалось, что он будет введен в строй через два-три года после начала строительства.
Сервисно-технический центр для ударных вертолетов Ми-35 в Бразилии также планировалось открыть до конца 2017 года. "Завершить создание сервисно-технического центра для вертолетов Ми-35 на территории Бразилии планируется до конца текущего года", - сказал А.Пунчук в апреле 2017 года. Он отметил, что Россия готова обсудить с Бразилией контракт на новую партию вертолетов.
В 2008 году РФ и Бразилия в рамках межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве подписали контракт на поставку в эту страну 12 российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Контракт был реализован в конце 2014 года.
|
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
04.12.2017 О российской вертолетной технике в Латинской Америке
13.06.2017 В авиасалоне Paris Air Show-2017 примут участие 34 российские организации
19.05.2017 Россия представит в Перу более 340 образцов продукции военного назначения
10.04.2017 LAAD 2017: контрактов не ожидали, но за оружием из РФ выстроились очереди
05.04.2017 "Рособоронэкспорт": РФ готова к борьбе за заказчика на выставке LAAD-2017 в Бразилии
09.11.2015 Россия покажет на авиасалоне в Дубае более 200 видов военной техники
10.06.2015 Россию на авиакосмическом салоне в Ле-Бурже будут представлять 37 организаций
15.04.2015 Перспективы России на бразильском рынке вооружений и статистика импорта/экспорта ВиВТ Бразилии