"Вертолеты России" откроют в этом году сервисные центры в Перу и Бразилии - глава холдинга



Вертолет Ми-35М для Бразилии.

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Вертолет Ми-35М для Бразилии.Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

Арсеньев (Приморский край). 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - В 2018 году "Вертолеты России" откроют сервисные центры в Перу и Бразилии, сообщил глава холдинга Андрей Богинский.

"В этом году будут открыты технические центры в Бразилии и Перу",- сказал А.Богинский журналистам в среду.

Он отметил, что создание новых сервисных центров за рубежом - "это процесс небыстрый", так как необходимо провести обучение персонала, создать материально-техническую базу, передать необходимую документацию.

А.Богинский подчеркнул, что холдинг планирует продолжать расширять зарубежную сеть сервисных центров по обслуживанию вертолетного парка.

В мае прошлого года замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что сервисный центр по ремонту и обслуживанию российских вертолетов в Перу будет достроен в 2017 году.

"Строительство сервисного центра по ремонту и обслуживанию вертолетной техники в соответствии с имеющимися договоренностями осуществляется совместно с перуанскими специалистами. Графиком завершения строительства сдача объекта предусмотрена в 2017 году",- сказал А.Пунчук.

Как сообщалось, контракт на поставку Перу первой партии из 24 вертолетов Ми-171Ш был заключен "Рособоронэкспортом" в декабре 2013 года. По имеющимся данным, поставки завершились в 2015 году. В 2016 году в Перу началось предусмотренное контрактом строительство сервисного центра. Планировалось, что он будет введен в строй через два-три года после начала строительства.

Сервисно-технический центр для ударных вертолетов Ми-35 в Бразилии также планировалось открыть до конца 2017 года. "Завершить создание сервисно-технического центра для вертолетов Ми-35 на территории Бразилии планируется до конца текущего года", - сказал А.Пунчук в апреле 2017 года. Он отметил, что Россия готова обсудить с Бразилией контракт на новую партию вертолетов.

В 2008 году РФ и Бразилия в рамках межправительственного соглашения о военно-техническом сотрудничестве подписали контракт на поставку в эту страну 12 российских транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Контракт был реализован в конце 2014 года.