Сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются дезинформацией - источник в МИД РФ



Бойцы российских ЧВК воевали с террористами ИГ в Сирии на самых опасных участках и несли ощутимые потери.

Источник: Ali Hashisho / Reuters Бойцы российских ЧВК воевали с террористами ИГ в Сирии на самых опасных участках и несли ощутимые потери.Источник: Ali Hashisho / Reuters

Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Распространяемые сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются классической дезинформацией, заявил источник в МИД РФ.

"Распространяемые сообщения о сотнях, десятках погибших россиянах - это классическая дезинформация", - сказал источник.