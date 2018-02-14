Сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются дезинформацией - источник в МИД РФ
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Бойцы российских ЧВК воевали с террористами ИГ в Сирии на самых опасных участках и несли ощутимые потери.
Источник: Ali Hashisho / Reuters
Москва. 14 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Распространяемые сообщения о сотнях погибших россиян в результате удара коалиции в Сирии являются классической дезинформацией, заявил источник в МИД РФ.
"Распространяемые сообщения о сотнях, десятках погибших россиянах - это классическая дезинформация", - сказал источник.
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14.02.2018
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