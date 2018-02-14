Тяжелый огнеметный бронетранспортер БМО-Т поддержит в бою "Солнцепек"
|
|
Боевая машина огнеметчиков БМО-Т.
Источник: Алексей Брусилов / rg.ru
Боевая машина огнеметчиков БМО-Т является, по сути, братом другой российской огнеметной системы - ТОС-1А "Солнцепек".
У данных многотонных бронированных родственников много общего, они спроектированы и изготавливаются в Омске. В качестве исходного шасси выбран проверенный многолетней эксплуатацией в войсках и различными войнами танк Т-72. Свою боевую службу им приходится нести вместе - в войсках радиационной, химической и биологической защиты.
Объединяет их еще и то, что обе боевые машины выпущены в сравнительно небольших количествах.
БМО-Т, по сути, является тяжелым бронетранспортером. Правда, кроме экипажа из 2 человек и 7 бойцов внутри еще умещаются 30 огнеметов "Шмель".
|Боевая машина огнеметчиков БМО-Т.
|Источник: Алексей Брусилов / rg.ru
Помимо мощной танковой брони защита обеспечивается "реактивным" "Контактом-5", который способен нейтрализовывать не только кумулятивные боеприпасы, но и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды. Усиленные бортовые экраны - также со встроенной динамической защитой.
В результате БМО-Т по сравнению с техникой на базе легкобронированных МТ-ЛБ и БМП-2 уверенно чувствует себя на поле боя.
|Боевая машина огнеметчиков БМО-Т.
|Источник: Алексей Брусилов / rg.ru
В случае необходимости огнеметный тяжелый бронетранспортер может огрызнуться из пулемета НСВТ калибра 12,7 мм. Несмотря на танковый вес - 43,9 т. - машина обладает хорошей подвижностью. Мощный 840-сильный многотопливный двигатель разгоняет ее до 60 км/ч. Запас хода - более 700 км.
Алексей Брусилов
|
14.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.09.2016 Украинская армия сгинет при попытке атаковать Россию
22.04.2015 "Армата" может послужить базой для машины, аналогов которой в мире нет и не будет
11.12.2017 Советские конструкторы нашли выход из "танкового тупика"
08.09.2016 Минобороны: иностранцы в восторге от российского оружия на "Армии-2016"
23.03.2016 Лицензия на стабильность
16.03.2016 Армия одной войны
14.03.2016 Звездный танк или патриотическое недоразумение?
10.03.2016 Форпост с вопросами