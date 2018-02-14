Тяжелый огнеметный бронетранспортер БМО-Т поддержит в бою "Солнцепек"



Боевая машина огнеметчиков БМО-Т.

Источник: Алексей Брусилов / rg.ru Боевая машина огнеметчиков БМО-Т.Источник: Алексей Брусилов / rg.ru

Боевая машина огнеметчиков БМО-Т является, по сути, братом другой российской огнеметной системы - ТОС-1А "Солнцепек".

У данных многотонных бронированных родственников много общего, они спроектированы и изготавливаются в Омске. В качестве исходного шасси выбран проверенный многолетней эксплуатацией в войсках и различными войнами танк Т-72. Свою боевую службу им приходится нести вместе - в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

Объединяет их еще и то, что обе боевые машины выпущены в сравнительно небольших количествах.

БМО-Т, по сути, является тяжелым бронетранспортером. Правда, кроме экипажа из 2 человек и 7 бойцов внутри еще умещаются 30 огнеметов "Шмель".

Боевая машина огнеметчиков БМО-Т. Источник: Алексей Брусилов / rg.ru

Помимо мощной танковой брони защита обеспечивается "реактивным" "Контактом-5", который способен нейтрализовывать не только кумулятивные боеприпасы, но и бронебойные оперенные подкалиберные снаряды. Усиленные бортовые экраны - также со встроенной динамической защитой.

В результате БМО-Т по сравнению с техникой на базе легкобронированных МТ-ЛБ и БМП-2 уверенно чувствует себя на поле боя.

Боевая машина огнеметчиков БМО-Т. Источник: Алексей Брусилов / rg.ru

В случае необходимости огнеметный тяжелый бронетранспортер может огрызнуться из пулемета НСВТ калибра 12,7 мм. Несмотря на танковый вес - 43,9 т. - машина обладает хорошей подвижностью. Мощный 840-сильный многотопливный двигатель разгоняет ее до 60 км/ч. Запас хода - более 700 км.

Алексей Брусилов