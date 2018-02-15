Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках
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Военнослужащий ВС Великобритании.
Источник: Reuters
Британские военные, участвующие в учениях НАТО в Эстонии, готовы к возможной войне с Россией. Об этом они рассказали изданию DailyStar.
Военнослужащие из Великобритании отрабатывали действия танковых соединений. Как они сами утверждают, на случай войны России и НАТО. Поэтому для них крайне важно, что учения проходили всего в 150 километрах от российской границы.
По мнению офицеров, именно танковые соединения будут одними из наиболее эффективных против "российской агрессии". При этом военные признают, что Россия сегодня обладает большой оборонной мощью и современным оружием.
Войну между НАТО и Россией британские офицеры в настоящий момент рассматривают как гипотетическую, а не как событие, которое должно обязательно наступить в самом ближайшем будущем.
В масштабных учениях на территории Эстонии участвуют военнослужащие Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО. Помимо танковых соединений в них задействованы и авиационные.
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14.02.2018
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Alah
362
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№1
15.02.2018 05:12
Обратил внимание на замученное лицо солдата на фото. Как же задолбался таскать на спине ПТРК )))
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gerrfrost
3276
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№2
15.02.2018 09:50
Цитата, q
Британские военные, участвующие в учениях НАТО в Эстонии, готовы к возможной войне с Россией. Об этом они рассказали изданию DailyStar.Они также готовы, как и во 2 МВ: засядут на островах и будут обороняться - пусть другие воюют... А как война к концу пойдет - вылезут, чтобы примазаться к победе и обдирать проигравшего...
Только, вот, нет в мире уже очень слабых, кого бы можно было ободрать безнаказанно...
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ID: 3396
392
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№3
15.02.2018 10:00
Это он увидел армаду из 227 "Челенджеров", способную кого-то остановить.
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