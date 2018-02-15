Британские военные рассказали о способных "остановить Россию" танках



Военнослужащий ВС Великобритании.

Источник: Reuters Военнослужащий ВС Великобритании.Источник: Reuters

Британские военные, участвующие в учениях НАТО в Эстонии, готовы к возможной войне с Россией. Об этом они рассказали изданию DailyStar.

Военнослужащие из Великобритании отрабатывали действия танковых соединений. Как они сами утверждают, на случай войны России и НАТО. Поэтому для них крайне важно, что учения проходили всего в 150 километрах от российской границы.

По мнению офицеров, именно танковые соединения будут одними из наиболее эффективных против "российской агрессии". При этом военные признают, что Россия сегодня обладает большой оборонной мощью и современным оружием.

Войну между НАТО и Россией британские офицеры в настоящий момент рассматривают как гипотетическую, а не как событие, которое должно обязательно наступить в самом ближайшем будущем.

В масштабных учениях на территории Эстонии участвуют военнослужащие Великобритании, Эстонии, Латвии, Литвы и других государств НАТО. Помимо танковых соединений в них задействованы и авиационные.