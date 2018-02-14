Новые украинские ракеты как элемент соперничества России и Китая?



Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".

Источник: © AP Photo, National Security and Defense Council Press Service Pool Photo via AP Первые испытания новой украинской крылатой ракеты наземного базирования "Нептун".Источник: © AP Photo, National Security and Defense Council Press Service Pool Photo via AP

30 января 2018 года Украина провела первое летное испытание крылатой ракеты, которая называется "Нептун" и будет способна поражать цели на суше и на море. Сразу же появились самые разные комментарии: в одних авторы предостерегали, что новое оружие может угрожать даже Москве, а в других посмеивались, называя ракету всего лишь демонстрационным макетом для СМИ. Так каков же потенциал украинской ракетной программы? Что еще от нее можно ожидать? И кто, собственно говоря, ее оплачивает?

Ракетные системы производились на Украине еще в советские времена, поскольку именно там находилось конструкторское бюро КБ "Южное". Оно разработало многие военные баллистические ракеты и космические ракетоносители, в том числе, например, Р-12 и Р-14, получившие известность из-за Карибского кризиса, а также "Космос", "Зенит" и "Циклон". Однако бюро и связанное с ним производство на заводе "Южмаш" вот уже несколько лет переживают трудности, вызванные, конечно, общей тяжелой ситуацией, в которой пребывает вся Украина.

Поэтому и прозвучали обвинения в адрес "Южмаша" в поставках больших ракетных двигателей Северной Корее, благодаря которым она значительно продвинулась в реализации своей ракетной программы. Бесспорным фактом является то, что у Украины есть "богатый" опыт вывоза оружия и технологий в самые разные проблемные страны, ведь выбирать, как правило, ей не приходилось. Но в качестве курьеза можно напомнить о том, что к украинским клиентам относится и Чешская Республика, поскольку Армия ЧР купила у Украины несколько десятков старых противотанковых ракет "Штурм" для вертолетов Ми-23.

Уже вскоре после обретения Украиной независимости КБ "Южное" начало разработку новых ракет класса "земля - земля" ближнего радиуса действия. Ими предполагалось заменить советские ракеты "Эльбрус" (нам известные как Scud) и "Точка". Перед началом работ звучали громкие заявления, но потом разработки по-тихому прекращались. Так было в случае нескольких программ баллистических ракет: "Борисфен", "Сапсан" и "Гром". Так что когда украинцы анонсировали новый проект "Гром-2", то интереса он вызвал мало.

Однако в данном случае все было иначе. Новости об этой системе все множились, и в 2016 году прошла одна очень важная информация. Причина остановки предыдущих проектов - что, правда, не удивляет - заключалась в недостатке средств, но для "Грома-2" украинцы заранее нашли зарубежного заказчика, который выделил на разработку около 40 миллионов долларов. Учитывая международную ситуацию в то время, в российских СМИ сразу же предположили, что речь идет о Германии. Но вскоре выяснилось, что заказчик - Саудовская Аравия.

В принципе это не единственный случай сотрудничества Киева с Эр-Риядом. Саудовская Аравия также участвует в проекте транспортного самолета Ан-132. Его серийным производством частично займется саудовская компания Taqnia Aerospace. Кроме того, нефтедоллары, скорее всего, выделены и на производство бронированных автомобилей на украинском заводе КрАЗ, связанном с сомнительной фирмой Streit Group, которая владеет компанией в Объединенных Арабских Эмиратах.

У Украины, несомненно, до сих пор есть проектный и производственный потенциал, но ей не хватает средств, а кроме того, страна страдает от невероятных масштабов коррупции и плохого контроля качества. Правда, некоторые зарубежные состоятельные субъекты видят для себя шанс извлечь выгоду из украинского производства, и это подтверждает программа "Гром-2". Еще в прошлом году состоялась презентация прототипа пусковой установки для двух ракет дальностью до 300 километров и боевой частью массой 480 килограмм, а это параметры идентичные российскому "Искандеру-Э".

Кстати, неслучайно, что некоторые ракеты, предлагаемые на рынке, имеют очень похожие параметры, ведь речь идет о лимитах, предписанных экспортным Режимом контроля над ракетными технологиями (MTCR). Конечно, Украина сумела бы создать и более мощное оружие, но из-за данных ограничений не смогла бы его продать. Нужно, однако, отметить, что у MTCR нет никаких механизмов контроля или санкций, поэтому эти нормы часто обходят или нарушают.

Чаще всего в этом обвиняют Китайскую Народную Республику. С этим связан еще один интересный момент, ведь пусковая установка системы "Гром-24" и макет собственно ракеты чрезвычайно похожи на китайское оружие DF-12A, известное также как BP-12A или M20. Эта ракета ближнего радиуса действия в разных вариациях встречается в ряде других стран, среди которых: Турция, Пакистан, Белоруссия и Катар.

Последний закупил эти ракеты для устрашения других "нефтяных" стран Залива, с которыми Катар вступил в конфронтацию. Но остальные перечисленные заказчики получили от Китая только технологию, на базе которой разработали собственные ракеты. Таким образом, существует вероятность, что и у "Грома-2" китайские корни. Но Украина полностью это отрицает. Напротив, поступили даже новости о том, что один из инженеров КБ "Южное" обвиняется в шпионаже в пользу Китая, которому он (якобы) передавал информацию об украинском ракетном оружии, включая систему "Гром-2".

Самолет Ан-225 "Мрия". Источник: Ирина Александрова / РИА Новости

Но даже если бы это было правдой, нельзя отрицать, что Украину и Китай связывают тесные отношения, и это подтверждает, например, тот факт, что в 2016 году китайская авиационная компания AVIC подписала с компанией "Антонов" договор о возобновлении производства огромного транспортного самолета Ан-225 "Мрия". Напомню, что этот гигант с шестью двигателями и грузоподъемностью 250 тонн пока существует в единственном экземпляре. Второй украинцы уже начали было собирать, но так и не закончили. В будущем году Китай планирует начать серийное производство новых самолетов, в том числе для поддержки космической программы.

Учитывая источник финансирования проекта "Гром-2", кажется логичным, что украинская ракета - модификация китайской для саудовских вооруженных сил. Разумеется, однозначных подтверждений тому нет, но если это правда, значит, мы имеем дело еще с одним из множества "крючков", которыми Китай постепенно захватывает Восточную Европу и Балканы. Конечно, не стоит и говорить, что этот процесс вызывает все большее беспокойство у России.

Кстати, именно российские СМИ обратили внимание на тот факт, что упомянутая выше ракета "Нептун" очень похожа на советскую, точнее уже российскую ракету Х-35, также известную как 3М24 "Уран". Сходство, разумеется, не в том, что обе ракеты названы в честь планет - важно, что у них очень похожие конструкции и почти одинаковые заявленные характеристики. Дальность ракеты "Нептун", по сообщениям, составляет 280 километров, и ее можно будет запускать как с суши, так и с кораблей и с самолетов.

Кстати, у россиян в этом смысле не совсем "чистая совесть": ракета "Уран" явно похожа на известный американский "Гарпун". Что касается украинской ракеты "Нептун", то в связи с ней напрашивается вопрос: на каком уровне находится ее электроника, ведь ракеты для поражения наземных и морских целей требуют, в том числе, сенсоров для точного наведения и радарные высотомеры для полета низко над водной поверхностью или над землей. Но опыт Украины в подобных технологиях не так уж велик. Неужели все-таки не обошлось без скрытого сотрудничества с Поднебесной?

Опасения из-за угрозы Москве - это, конечно, преувеличение. Однако КБ "Луч", работавшее, в том числе, на над ракетой "Нептун", и фирма "Южное" уже разрабатывают новое оружие, которое может быть намного опаснее. Речь идет о крылатой ракете "Коршун", дальность которой опять-таки, по заявлениям, достигает "всего" 280 километров, но ее вид и размеры наводят на мысль о том, что эту ракету можно отнести к одной категории с американским "Томагавком" и российским "Калибром", чья дальность составляет около двух с половиной тысяч километров. Таким образом, Киев может получить систему, способную нанести удар по стратегическому тылу неприятеля.

Кто может стать этим неприятелем, конечно, уточнять не стоит. Пока "Коршун" находится на стадии разработки, но уже само существование этого проекта вызывает опасения. И, как уже говорилось выше, украинские разработки ракетного оружия нужно рассматривать в широком контексте международных событий, в котором конфликт России и Украины (пусть это и парадоксальное и даже немного циничное утверждение) не на первом месте.

Участие Китая и Саудовской Аравии свидетельствует о том, что происходящее - лишь один из элементов в сложной мозаике, в которую вписано геополитическое соперничество между Россией и Китаем, а также борьба за власть между крупными исламскими государствами, прежде всего: Саудовской Аравией, Турцией и Ираном. Китай ищет пути для распространения своего влияния в Средней Азии, и того же добиваются мусульманские страны, а вот влияние Москвы в этом регионе совершенно явно ослабевает.

Но Пекин смотрит еще дальше: его проект "Нового шелкового пути" нацелен на соединение Китая с Европой. Речь идет, в первую очередь, о создании инфраструктуры для доставки товаров, услуг и капитала, но за всем этим, разумеется, стоят также военные мотивы. Китай осторожно высматривает, где бы можно было построить военные базы (официально, конечно же, для того, чтобы обеспечить безопасность этому экономическому партнерству). В любом случае мы можем наблюдать, как КНР незаметно укрепляет позиции в Восточной и Юго-Восточной Европе.

В связи с этим совершенно понятным становится и участие китайской промышленности в выставке оборонной техники в Брно IDET 2015, а также та большая настойчивость, с которой китайские оборонные предприятия предлагают свою продукцию балканским странами, и поставки военной техники в Белоруссию. Она закупила китайские бронеавтомобили и - тут мы опять возвращаемся к ракетам - на базе китайских технологий разработала современный ракетный комплекс "Полонез" дальностью до 280 километров.

Американский аналитик Дуглас Алан Коэн в своей книге "Четвертая мировая война" предлагает сценарий, согласно которому стремление Москвы влиять на "ближнее зарубежье" натолкнется на желание Пекина расширять свое влияние в Черноморском регионе. Предположение Коэна о том, что это приведет к войне на Балканах, может быть значительным преувеличением, однако евразийская инициатива Китая - неоспоримый факт. Бедная и слабая Украина, в которой растет уверенность, что Запад ее практически "предал" и "бросил", может постепенно превратиться в очередное "клиентское государство" Пекина.

Лукаш Визингр (Luk Visingr)

Echo24, Чехия