Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы



Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

Экипаж боевого корабля отразил атаку средств воздушного нападения условного противника, роль которого выполняли самолеты Ил-38Н и Ту-142М3

ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы, поразив морскую цель и отразив воздушный удар условного противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель флота Николай Воскресенский.

"В полигонах боевой подготовки флота экипаж "Адмирала Трибуца" отразил атаку средств воздушного нападения условного противника, роль которого выполняли самолеты Ил-38Н и Ту-142М3 морской авиации ТОФ. Отрабатывая задачи противовоздушной обороны, артиллеристы БПК [большого противолодочного корабля] выполнили стрельбу 100-миллиметровыми артустановками по воздушной цели", - сказал Воскресенский.

Кроме того, моряки провели стрельбы по буксируемому морскому щиту, который имитировал надводную цель, а с помощью артиллерийской установки АК-630 уничтожили плавающую морскую "мину".

Также тихоокеанцы отработали постановку радиоэлектронных помех, провели учение по борьбе за живучесть корабля на ходу и выполнили ряд противодиверсионных мероприятий при стоянке корабля на незащищенном рейде.

В четверг "Адмирал Трибуц" продолжит выполнение задач в акватории залива Петра Великого. Ранее ракетные и артиллерийские стрельбы по береговым, морским и воздушным целям провел другой корабль соединения - "Адмирал Виноградов".