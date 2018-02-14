Корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц".
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
Экипаж боевого корабля отразил атаку средств воздушного нападения условного противника, роль которого выполняли самолеты Ил-38Н и Ту-142М3
ВЛАДИВОСТОК, 14 февраля. /ТАСС/. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Трибуц" провел артиллерийские стрельбы, поразив морскую цель и отразив воздушный удар условного противника. Об этом сообщил в среду официальный представитель флота Николай Воскресенский.
"В полигонах боевой подготовки флота экипаж "Адмирала Трибуца" отразил атаку средств воздушного нападения условного противника, роль которого выполняли самолеты Ил-38Н и Ту-142М3 морской авиации ТОФ. Отрабатывая задачи противовоздушной обороны, артиллеристы БПК [большого противолодочного корабля] выполнили стрельбу 100-миллиметровыми артустановками по воздушной цели", - сказал Воскресенский.
Кроме того, моряки провели стрельбы по буксируемому морскому щиту, который имитировал надводную цель, а с помощью артиллерийской установки АК-630 уничтожили плавающую морскую "мину".
Также тихоокеанцы отработали постановку радиоэлектронных помех, провели учение по борьбе за живучесть корабля на ходу и выполнили ряд противодиверсионных мероприятий при стоянке корабля на незащищенном рейде.
В четверг "Адмирал Трибуц" продолжит выполнение задач в акватории залива Петра Великого. Ранее ракетные и артиллерийские стрельбы по береговым, морским и воздушным целям провел другой корабль соединения - "Адмирал Виноградов".
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14.02.2018
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