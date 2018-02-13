Гонка вооружений: США уходят в отрыв



Президент США Дональд Трамп в куртке летчика во время выступления перед военнослужащими на авиабазе "Йокота" в Японии, ноябрь 2017 года.

Источник: Jonathan Ernst/Reuters Президент США Дональд Трамп в куртке летчика во время выступления перед военнослужащими на авиабазе "Йокота" в Японии, ноябрь 2017 года.Источник: Jonathan Ernst/Reuters

Военный бюджет США в 2019 году составит $716 млрд

Президент США Дональд Трамп требует в 2019 финансовом году расходов на военные цели в размере $686,1 млрд. Предполагается, что основные противники для Вашингтона, с которыми он намерен вступить в соревнование - Пекин и Москва.

Бюджетный запрос на оборонные потребности включает $617 млрд финансирования основных потребностей и операций Пентагона, дополнительные $69 млрд из фондов военного времени, а также $30 млрд на программы ядерного вооружения, включая расходы на программы министерства энергетики в этой сфере. В целом расходы на национальную оборону в США вырастут до 716 миллиардов долларов, пишет американское издание Defense News.

Второй бюджетный план Трампа предполагает увеличение численности вооруженных сил США на 25,9 тыс. человек. Это позволит обеспечить закупку 10 новых кораблей для ВМС США в 2019 финансовом году и сформировать военно-воздушным силам США еще три эскадрильи.

Отказ от этих намерений "ободрит врагов Америки", полагают в администрации Дональда Трампа.

Закупки вооружения и военной техники

Бюджетом предусмотрены закупки вооружения и военной техники в размере $236,7 млрд. Из этой цифры непосредственно на закупки предполагается израсходовать $144,3 млрд, а $92,4 млрд потратить на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Основные программы закупки вооружения и военной техники будут увеличены до $92,3 млрд.

Одно из самых больших увеличений расходов военного бюджета США в 2019 году предполагается для неопределенно сформулированной статьи - "Обеспечение поддержки боевых действий" ($66,8 млрд).

На эти цели предполагается потратить на $16,9 млрд больше, нежели чем в 2018 финансовом году, в котором эта цифра составляла $49,9 млрд.

Достаточно крупными в американском военном бюджете выглядят статьи, посвященные самолетостроению и связанными с ним системами ($55,2 млрд) и кораблестроению и морским системам ($33,1 млрд). В рамках первой категории планируется закупка 77 истребителей F-35 Joint Strike Fighters, 15 самолетов-заправщиков KC-46, 24 самолетов F/A-18, 60 ударных вертолетов AH-64E, 6 президентских вертолетов VH-92, 8 вертолетов CH-53K King Stallions.

В рамках статьи "кораблестроение и морские системы" планируется закупить две подводные лодки класса "Вирджиния", три эсминца класса Arleigh Burke, один боевой корабль прибрежной зоны, авианосец класса CVN-78, два быстроходных танкера, одну плавбазу.

Также существенной статьей расходов выглядят "ракеты и боеприпасы" ($20,7 млрд), "наземные системы" ($15,9 млрд), и другие. Значительная сумма денег может быть выделена на НИОКР, ОКР и технологии, программы ПРО, системы управления, связи и разведки, системы космического базирования и другие.

В военном бюджете образца 2019 года значительные средства выделяются на совершенствование практически всех видов вооруженных сил, но приоритетное внимание уделено ВВС, ВМС, изысканиям в сфере перспективных технологий, системам ПРО и развитию военного космоса.

По мнению американских экспертов, именно эти направления выведут армию и флот США на лидирующие позиции в мире. Аналитики Пентагона даже полагают, что при подобных обстоятельствах технологический отрыв вооруженных сил США, предпосылки которого создадут военные расходы в 2019 году, станет непреодолим для основных геополитических соперников США.

Курс на соревнование с Россией и Китаем

Новое соглашение по бюджету в Конгрессе вместе с бюджетом 2019 финансового года даст Пентагону возможность начать строить качественно иные вооруженные силы, уверен министр обороны Джим Мэттис.

"Я убежден, то, что сделали конгресс и президент США в плане расходов на оборону, вернет Соединенным Штатам первенство в сфере военных возможностей", - заявил Джим Мэттис во время своего нынешнего европейского турне.

Когда Дональд Трамп был избран на пост президента США, он пообещал "восстановить" вооруженные силы Америки. Однако его бюджетная заявка 2018 финансового года рассматривалась аналитиками в США как откровенно не соответствующая поставленным целям. К тому же конгресс США не мог достичь бюджетного соглашения в течение первых пяти месяцев очередного бюджетного года.

Однако все препятствия на этом пути, похоже, преодолены. Вооруженным силам в 2018 и 2019 года будет выделено $700 млрд и $716 млрд.

Джим Мэттис уже готов тратить выделяемые деньги на увеличение боевых и оперативных возможностей ВС США.

"Мы будем финансировать новые проекты, в частности, связанные с кибербезопасностью. Помимо этого, мы увеличим численность инженерно-технического состава в ВВС, а также призовем в армию и на флот больше солдат и матросов с целью ликвидации текущего некомплекта", - заявил Джим Мэттис.

"Нам необходимо приспособиться к изменяющимся формам ведения войны и поднять боеспособность войск на совершенно новый уровень", - добавил министр обороны США.

Специалист по вопросам обороны из Центра новой американской безопасности Сюзанна Блум полагает, что

"в современном мире, где мы [США] пытаемся переместить наши усилия на стратегическое соревнование с Китаем и Россией, нам необходимо не простое увеличение солдат, кораблей и самолетов, а поиск и тщательное продумывание наших новых возможностей".

Разработка бюджета 2019 года сопровождалось публикацией целой серии обзоров, включая Стратегию национальной безопасности, опубликованную в декабре 2017 года, Стратегию национальной обороны, опубликованную в январе 2018 года, и Обзор ядерной политики, преданный гласности в феврале 2018 года.

Подготовка Обзора в сфере противоракетной обороны все еще продолжается и, скорее всего, этот документ будет опубликован в следующем месяце.

"Приоритетами в военном строительстве в США, очевидно, в ближайшей время будут флот и перспективные технологии", - пояснил "Газете.Ru" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

По словам специалиста, неизбежна и модернизация ядерной триады США, хотя Пентагон в последнее время откладывал ее. При этом у Дональда Трампа хорошие отношения с американскими военными, и денег на национальную оборону в рамках возможного он жалеть не станет.

Что касается второй страны мира по военным расходам - Китая, замечает эксперт, то в последнее время рост его оборонного бюджета несколько замедлился. Однако в военные расходы этой страны не включены НИОКР и ОКР.

Бюджет КНР предполагает только серийные закупки вооружения. А разнообразные исследования в сфере обороны в Китае идут очень напряженно. В частности, к 2030 году страна намеревается стать мировым лидером в области искусственного интеллекта. Научные поиски нарастающими темпами идут и в других сферах. Но увидеть результаты этой работы можно будет только тогда, когда начнутся массированные серийные закупки перспективного вооружения. То есть ответ в Пекине на Третью компенсационную стратегию США готовят, и готовят давно, уверен эксперт.

Отметим, что военные расходы США в 2016 году были самыми крупными среди страны мира - $611,19 млрд. Следом шли Китай ($215 млрд), Россия ($69,25 млрд), Саудовская Аравия ($63,67 млрд), Индия ($55,92 млрд), Франция ($55,75 млрд), Великобритания ($48,25 млрд). Данные за 2017 год пока не представлены.

Михаил Ходаренок