Необходимость взаимодействия между авиацией США и России в небе над Сирией снизилась - Пентагон



Самолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии.

Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ Самолеты ВКС России вылетают с авиабазы Хмеймим в Сирии.Источник: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Вашингтон. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Потребность ВВС США и ВКС РФ поддерживать взаимодействие в воздушном пространстве Сирии значительно уменьшилась за последние месяцы, заявил во вторник командующий воздушными операциями ВВС США на Ближнем Востоке генерал-лейтенант Джеффри Харриган.

"Говоря откровенно, наше взаимодействие с ними (ВКС РФ - ИФ) в сравнении с тем, что мы, вероятно, видели пару месяцев назад, значительно снизилось", - сказал Дж.Харриган на брифинге.

По его словам, это связано в первую очередь с тем, что операции российских военных на территории Сирии переместились в северо-западные районы страны, поэтому теперь координация полетов американских и российских самолетов менее востребована.