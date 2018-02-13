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Минобороны опровергло информацию об атаке дронов на Хмеймим в ночь на 1 января

14.02.2018 ТАСС 161 0
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Российский самолет на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия
Российский самолет на авиабазе "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия.
Источник: © AP Photo, Vadim Savitsky/Russian Defense Ministry Press Service via AP

Подобные сообщения не соответствуют действительности, отметили в ведомстве

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Сообщения СМИ об атаке дронов на авиабазу Хмеймим в ночь на 1 января не соответствует действительности, сообщили в Минобороны.

"В сегодняшнем материале РБК "Атака с минометами на базу Хмеймим оказалась нападением дронов" не соответствует действительности все: от даты и времени обстрела до способа атаки и ее фактических последствий", - заявили в Минобороны.

"Хотим подчеркнуть, что 1 января 2018 года авиабаза работала в плановом режиме. Никаких обстрелов, налетов или других происшествий не было", - подчеркнули в Минобороны.

Ранее РБК со ссылкой на источник опубликовало информацию об атаке дронов на авиабазу в ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018.

По данным военного ведомства, 31 декабря 2017 года с наступлением темного времени суток аэродром Хмеймим подвергся внезапному минометному обстрелу мобильной диверсионной группы боевиков. В результате обстрела двое военнослужащих погибли.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Россия

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