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Спецназ Балтфлота взорвал боеприпасы времен войны в Финском заливе

14.02.2018 РИА Новости 197 0
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Бойцы отряда специального назначения. Архивное фото
Бойцы отряда специального назначения на военных учениях. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Валерий Мельников

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Водолазы отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота (БФ) уничтожили в Финском заливе боеприпасы, лежавшие на грунте со времен Великой Отечественной войны, одна немецкая морская мина поднята на поверхность для передачи в кронштадтский выставочный комплекс, сообщает Минобороны России.

"Военнослужащие отряда ПДСС Ленинградской военно-морской базы БФ уничтожили в акватории Финского залива несколько взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны. В ходе работ на поверхность была поднята немецкая морская мина, которую впоследствии передадут в выставочный комплекс в Кронштадте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что лежащие на глубине 30-40 метров взрывоопасные объекты обнаружены специальными техническими средствами, затем с помощью телеуправляемых роботов под наблюдением водолазов на них были установлены накладные заряды и выполнено девять подрывов.

Операцию по уничтожению торпед, снарядов и мин времен Великой Отечественной войны морской спецназ БФ начал в ноябре 2017 года, когда боевые пловцы обнаружили, классифицировали и уничтожили на месте четыре боеприпаса, произведенные в Германии и СССР.
13.02.2018
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