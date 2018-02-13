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Госпрограмма вооружений на 2018-2028 гг. пока не подписана, сообщил Дмитрий Песков

14.02.2018 ЦАМТО 360 0
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Дмитрий Песков. Архивное фото
Дмитрий Песков. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

ЦАМТО, 13 февраля. Госпрограмма вооружений РФ на 2018-2028 гг. пока не подписана, как только это произойдет, Кремль даст соответствующее сообщение. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока мы не выпускали соответствующий документ, вы знаете, что она дорабатывалась по различным ведомствам. Мы дадим соответствующее сообщение, как только документ будет подписан", – сказал Д.Песков, отвечая на вопрос журналистов, подписана ли программа вооружений на 2018-2028 годы.

Нынешний год станет первым годом реализации новой государственной программы вооружений (ГПВ) на 2018-2028 годы. Сообщалось, что ее объем составит 19 трлн. руб., что в среднегодовом значении сопоставимо с предыдущей ГПВ, отмечает агентство.
13.02.2018
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Россия

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