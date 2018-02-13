BAE Systems поставит артиллерийские установки "Бофорс-40" Mk.4 для катеров "Хамина" ВМС Финляндии



Ракетный катер Pori типа Hamina ВМС Финляндии.

Источник: ВМС Финляндии Ракетный катер Pori типа Hamina ВМС Финляндии.Источник: ВМС Финляндии

ЦАМТО, 13 февраля. Компания BAE Systems объявила, что по контракту с финской компанией Patria поставит 40-мм корабельные артиллерийские установки "Бофорс-40" Mk.4 для оснащения ракетных катеров класса "Хамина" (Squadron 2000) ВМС Финляндии.

Как сообщал ЦАМТО, Patria была выбрана основным подрядчиком программы модернизации и капитального ремонта катеров данного типа в середине 2017 года.

BAE Systems имеет давнюю историю сотрудничества с Финляндией, поставляя системы вооружения как для ВМС, так и для СВ Финляндии, включая средства ПВО, полевую артиллерию и противотанковые пушки. В соответствии с условиями нового контракта, ВМС Финляндии получат АУ "Бофорс-40" Mk.4 в дополнение к поставлявшимся BAE Systems ранее 40-мм установкам L/70 и 57-мм системам Mk3.

По заявлению представителя BAE Systems, Финляндия является третьей страной, которая выбрала АУ "Бофорс-40" Mk.4, что свидетельствует о росте интереса к данной системе со стороны государств, стремящихся получить гибкость, которую обеспечивает эта 40-мм корабельная артиллерийская установка, предназначенная для стрельбы различными типами боеприпасов. В современных условиях корабли должны выполнять задачи в ходе конфликтов разного уровня и для повышения их живучести требуется гибкая система вооружения, подобная "Бофорс-40" Mk4. Она позволит поражать воздушные, морские и наземные цели.

Масса компактной башенной установки "Бофорс-40" Mk.4 не превышает 2,5 т, скорострельность – 300 выстр./мин., диапазон углов наведения по вертикали – -20/+80 град., дальность стрельбы – 12,5 км, начальная скорость боеприпаса – 1012 м/с, живучесть ствола – 5000 выстр. Приводы наведения заимствованы у пушки, установленной на ББМ CV-9040, и адаптированы для применения на море. Опционально АУ может оснащаться телекамерой, РЛС измерения дульной скорости боеприпасов. Система обеспечивает высокую скорость стрельбы и возможность переключения между типами боеприпасов, в числе которых имеется программируемый многоцелевой боеприпас 3P. Боекомплект превышает 100 боеприпасов.