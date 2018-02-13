Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 километров в Тамбовской области

14.02.2018 РИА Новости 232 0
0
Понравилась новость?
 +1
Снайпер Западного военного округа
Снайпер Западного военного округа во время учений.
Источник: Пресс-служба Западного военного округа

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Военнослужащие спецназа Западного военного округа, дислоцированного в Тамбовской области, совершили комплексный 50-километровый марш-бросок в сложных климатических условиях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Группы спецназа вертолетами армейской авиации были доставлены в различные места в радиусе 50 километров от точки сбора. Высадка проходила на неподготовленные площадки со сверхмалых высот. Военнослужащим предстояло в кротчайший срок преодолеть 50-километровый маршрут с выполнением задач в заданных точках", - говорится в сообщении.

Сообщается, что каждая группа должна была выполнить 10 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенным к боевым. Выполнение упражнений контролировали специально назначенные офицеры.

Для совершения марш-броска с решением всех задач отводилось не более суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимой местности и выполнении всех упражнений и заданий. Все военные действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 килограммов.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 14.02 12:57
  • 3
Мощную РЛС для военных под Мурманском построят к 2020 году - разработчик
  • 14.02 12:56
  • 10
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 14.02 12:56
  • 3
МАК назвал предварительную версию крушения Ан-148
  • 14.02 12:55
  • 1
В РСК считают, что модернизация МиГ-29 ВВС Украины на ее ремонтных мощностях небезопасна
  • 14.02 12:51
  • 24
ЧВК «Вагнера» и САА уничтожили боевиков, виновных в гибели Романа Филипова
  • 14.02 12:51
  • 1
США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны 51
  • 14.02 12:48
  • 23
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 14.02 12:46
  • 94
Внедрение китайского вооружения и оборудования в российскую военную технику – уже не новость. Масштабы поражают воображение
  • 14.02 12:41
  • 1
Маяки экономики
  • 14.02 12:33
  • 6
Россия и Индия вышли на финальную стадию переговоров по С-400, сообщили СМИ
  • 14.02 12:28
  • 1
Причиной отставки сенатора Клинцевича стала вредная болтливость
  • 14.02 12:21
  • 2
Роботу – двустволку, противнику – вилы
  • 14.02 12:07
  • 48
Путин предложил создать гражданский сверхзвуковой самолет на базе Ту-160
  • 14.02 12:04
  • 180
Американские СМИ рассказали, какая система могла бы защитить Хмеймим от обстрелов
  • 14.02 12:00
  • 33
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
другие обсуждаемые темы