Спецназ ЗВО совершил марш-бросок на 50 километров в Тамбовской области
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Снайпер Западного военного округа во время учений.
Источник: Пресс-служба Западного военного округа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 фев - РИА Новости. Военнослужащие спецназа Западного военного округа, дислоцированного в Тамбовской области, совершили комплексный 50-километровый марш-бросок в сложных климатических условиях, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.
"Группы спецназа вертолетами армейской авиации были доставлены в различные места в радиусе 50 километров от точки сбора. Высадка проходила на неподготовленные площадки со сверхмалых высот. Военнослужащим предстояло в кротчайший срок преодолеть 50-километровый маршрут с выполнением задач в заданных точках", - говорится в сообщении.
Сообщается, что каждая группа должна была выполнить 10 контрольных упражнений в условиях, максимально приближенным к боевым. Выполнение упражнений контролировали специально назначенные офицеры.
Для совершения марш-броска с решением всех задач отводилось не более суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимой местности и выполнении всех упражнений и заданий. Все военные действовали в штатной экипировке и с оружием общим весом до 25 килограммов.
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13.02.2018
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