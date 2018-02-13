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Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-08" стартовала с космодрома Байконур

14.02.2018 ТАСС 215 0
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Источник: © КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС

Стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 15 февраля

КОРОЛЕВ /Московская область/, 13 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08" в 11:13 мск стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур. Об этом сообщил журналистам представитель Центра управления полетами.

"Выполнен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08", который должен доставить на станцию около 2,5 тонны различных грузов", - сказал представитель ЦУП.

Через девять минут полета "Прогресс МС-08" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полет к МКС.

"Корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз" в 11:22 мск", - сказал представитель ЦУП.

Как уточнили в Ракетно-космической корпорации "Энергия", "Прогресс" доставит на станцию 1390 кг сухих грузов, 640 кг топлива, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Кроме того, в грузовом отсеке корабля уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Запуск "грузовика" должен был состояться 11 февраля, в тот же день он должен был прибыть к станции по короткой двухвитковой схеме (3,5 часа в полете). Однако автоматика стартового комплекса выключила двигатели ракеты за несколько секунд до назначенного времени пуска. Старт перенесли на резервную дату - 13 февраля, теперь корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме - стыковка корабля планируется в 13:45 мск 15 февраля. По данным источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, причина автоматической отмены старта - неисправность бортового компьютера "Союз 2.1а".

Ранее новую короткую схему полета предполагалось отработать на грузовом корабле "Прогресс МС-07" 12 октября 2017 года. Однако запуск не состоялся по той же причине - автоматика стартового комплекса на Байконуре отменила пуск, и корабль отправился в космос 14 октября по классической двухсуточной схеме. Как сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли, возможно, к новой схеме вернутся при запуске следующего грузовика "Прогресс МС-09", старт которого намечен на 10 июля этого года.

На сегодняшний день уже отработана и часто используется другая короткая схема полета - четырехвитковая, когда время полета корабля к станции составляет около шести часов. Ее используют как грузовые "Прогрессы", так и пилотируемые космические корабли "Союз" с космонавтами на борту.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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