Курды показали сбитый турецкий беспилотник на видео
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БЛА Anka.
Источник: rg.ru
Курдское ополчение YPG сообщило о том, что 12 февраля в сирийском Африне ими был сбит турецкий беспилотник. В доказательство своей успешной атаки повстанцы разместили в интернете фотографии и видеозапись с обломками дрона.
"Огнем с земли сбит турецкий беспилотник. Он упал неподалеку от города Африн", - говорится в аннотации к ролику.
Судя по обломкам аппарата, курдским ополченцам удалось уничтожить одну из моделей беспилотного летательного аппарата Anka. В зависимости от задач данные беспилотники могут выполнять разведывательные функции, служить корректировщиками артиллерийского огня и даже атаковать позиции противника.
Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году, когда США отказались продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. После чего турецкая компания TAI разработала две версии летательного аппарата: Anka Block A и Anka Block B (Anka-S). В первом варианте боевая машина может выполнять разведывательные функции, во втором - нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.
Anka-S имеет максимальный взлетный вес 1,6 тонн, полезная нагрузка до 200 килограммов. Беспилотник имеет в длину восемь метров и размах крыла 17,3 метра. Аппарат оснащен двигателем мощностью 155 лошадиных сил и может нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Дальность действия аппарата составляет 200 километров. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полета может достигать девяти километров.
Кстати
С момента начала операции турецкой армии "Оливковая ветвь" бойцы курдских отрядов сообщили, что ими были сбиты два разведывательных дрона Турции. Беспилотники были уничтожены в деревне Адама на севере Сирии.
Николай Грищенко
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13.02.2018
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