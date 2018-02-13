Курды показали сбитый турецкий беспилотник на видео



БЛА Anka.

Источник: rg.ru БЛА Anka.Источник: rg.ru

Курдское ополчение YPG сообщило о том, что 12 февраля в сирийском Африне ими был сбит турецкий беспилотник. В доказательство своей успешной атаки повстанцы разместили в интернете фотографии и видеозапись с обломками дрона.

"Огнем с земли сбит турецкий беспилотник. Он упал неподалеку от города Африн", - говорится в аннотации к ролику.

Судя по обломкам аппарата, курдским ополченцам удалось уничтожить одну из моделей беспилотного летательного аппарата Anka. В зависимости от задач данные беспилотники могут выполнять разведывательные функции, служить корректировщиками артиллерийского огня и даже атаковать позиции противника.

Разработка беспилотника Anka началась в 2004 году, когда США отказались продать Турции ударные дроны Reaper и Predator. После чего турецкая компания TAI разработала две версии летательного аппарата: Anka Block A и Anka Block B (Anka-S). В первом варианте боевая машина может выполнять разведывательные функции, во втором - нести дополнительную нагрузку в виде бомб и ракет.

Anka-S имеет максимальный взлетный вес 1,6 тонн, полезная нагрузка до 200 килограммов. Беспилотник имеет в длину восемь метров и размах крыла 17,3 метра. Аппарат оснащен двигателем мощностью 155 лошадиных сил и может нести до 200 килограммов полезной нагрузки. Дальность действия аппарата составляет 200 километров. Максимальная продолжительность нахождения в воздухе составляет 24 часа, высота полета может достигать девяти километров.

Кстати

С момента начала операции турецкой армии "Оливковая ветвь" бойцы курдских отрядов сообщили, что ими были сбиты два разведывательных дрона Турции. Беспилотники были уничтожены в деревне Адама на севере Сирии.

Николай Грищенко