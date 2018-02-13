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Соединение РЭБ ЗВО получило на вооружение новейшие мобильные комплексы "Красуха-2О"

14.02.2018 ЦАМТО 230 0
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Красуха-2О
Комплекс радиоэлектронной борьбы «Красуха-2О».
Источник: Ростех

ЦАМТО, 13 февраля. Соединение радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированное в Курской области, получило на вооружение новейшие мобильные комплексы радиоэлектронного подавления "Красуха-2О".

С 13 по 14 февраля пройдет первое тактико-специальное учение с применением новых станций РЭБ.

Мобильный комплекс "Красуха-2О" обеспечивает подавление систем дальнего радиолокационного обнаружения, в том числе и высокомобильных, смонтированных на авиационной базе, автоматизированных комплексов РЭБ коротковолновой радиосвязи. Комплекс позволяет значительно повысить живучесть группировок войск, прикрыть от высокоточного оружия и прицельных ракетно-бомбовых ударов военные, промышленные и административные объекты.

Справочно:

В минувшем году соединение РЭБ ЗВО в Курской области признано лучшим профильным соединением округа. 23 февраля соединение отметит 55 лет со дня формирования.

Сегодня на вооружении бригады состоят новейшие системы РЭБ – "Борисоглебск-2", "Москва", "Красуха-4", предназначенные для подавления средств подвижной спутниковой связи и радионавигации.

С поступлением современных образцов техники заметно возросли, в частности, возможности по подавлению сигналов в УКВ-диапазоне, сообщает пресс-служба Западного военного округа.
13.02.2018
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Россия
Продукция
Борисоглебск-2
Красуха-4
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