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Главком ВМФ России и командующие флотами приняли участие в Ассамблее Морского Собрания Санкт-Петербурга

14.02.2018 ЦАМТО 159 0
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ВМФ РФ
ВМФ РФ.
Источник: ТАСС/Интерпресс/Валентина Свистунова

ЦАМТО, 13 февраля. В Екатерининском дворце (г.Пушкин) 12 февраля состоялась Ассамблея Санкт-Петербургского Морского собрания, посвященная 108-й годовщине со дня создания этой организации, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Выступая перед участниками Ассамблеи, Главнокомандующий ВМФ адмирал Владимир Королев особо подчеркнул, что "новый флот новой России – это современный вид Вооруженных Сил, который получил большой практический опыт боевых действий против террористических группировок на территории Сирийской Арабской Республики, обрушив на голову террористов 100 ракет и произведя 400 боевых вылетов с поражением 1300 целей незаконных вооруженных формирований в ходе действий корабельной авианосной группы в Средиземном море. Это флот, который раз и навсегда избавил от угрозы морского пиратства районы Аденского залива и Африканского Рога. Это флот, который успешно осваивает Арктику и является гарантом безопасности морской деятельности России в Мировом океане. И, конечно же, это флот, который делает географические открытия, исследует северные и дальневосточные острова, моря Антарктиды. Вдумайтесь, за последние несколько лет военными гидрографами открыто 11 островов, 9 мысов, 6 проливов и 5 бухт".

Информируя участников Ассамблеи о состоянии и развитии Военно-морского флота, Главнокомандующий ВМФ подчеркнул, что "ВМФ России активно оснащается и является сегодня всеширотным океанским флотом".

"Сегодня восстановлена практика межфлотских переходов подо льдами Арктики, развернуто строительство подводных лодок четвертого поколения "Борей" и "Ясень", показатель наплаванности в объединениях и соединениях ВМФ вырос на 95%, а среднее время выполнения задач экипажами подводных лодок и кораблей в море возросло на 30%. Более чем в полтора раза возросла оснащенность Морской авиации ВМФ, а показатели налета морских летчиков увеличились почти в 2 раза", сказал, в частности, адмирал Владимир Королев.
13.02.2018
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