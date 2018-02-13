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"Град Свияжск" и "Великий Устюг" выполнили первые в 2018 году стрельбы

14.02.2018 РИА Новости 216 0
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Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото
Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов

МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Град Свияжск" и "Великий Устюг" поразили цели на первых в 2018 году артиллерийских стрельбах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) Каспийской флотилии (Кфл) "Град Свияжск" и "Великий Устюг" успешно выполнили первые в этом году артиллерийские стрельбы", - сказал он.

По словам Астафьева, стрельба велась из артиллерийских установок по различным видам мишеней, в том числе по целям, сбрасываемым на парашюте. Для их поражения использовалась универсальная корабельная артиллерийская установка А190 "Универсал" и двухавтоматная автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт".
13.02.2018
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-630 Ласка
Град Свияжск
Проекты
КФ

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