"Град Свияжск" и "Великий Устюг" выполнили первые в 2018 году стрельбы
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Малый ракетный корабль Град Свияжск запускает ракету Калибр во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 13 фев - РИА Новости. Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) "Град Свияжск" и "Великий Устюг" поразили цели на первых в 2018 году артиллерийских стрельбах, сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Экипажи малых ракетных кораблей (МРК) Каспийской флотилии (Кфл) "Град Свияжск" и "Великий Устюг" успешно выполнили первые в этом году артиллерийские стрельбы", - сказал он.
По словам Астафьева, стрельба велась из артиллерийских установок по различным видам мишеней, в том числе по целям, сбрасываемым на парашюте. Для их поражения использовалась универсальная корабельная артиллерийская установка А190 "Универсал" и двухавтоматная автоматическая артиллерийская установка АК-630М-2 "Дуэт".
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13.02.2018
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