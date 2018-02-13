США намерены к 2023 году отправить корабль в пилотируемый полет вокруг Луны
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Спутник Земли - Луна.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
На эти цели в 2019 финансовом году планируется потратить $3,7 млрд
ВАШИНГТОН, 13 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Первый пилотируемый полет вокруг Луны создаваемый США космический корабль многоразового использования Orion совершит не позднее 2023 года. Об этом свидетельствует проект федерального бюджета США на 2019 финансовый год, обнародованный в понедельник Белым домом.
Как отмечается в этом документе, на строительство капсулы Orion и предназначенной для ее вывода в космос тяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в следующем финансовом году намечается ассигновать $3,7 млрд. Это позволит "держать [данные] программы на пути к проведению испытательного запуска и первого пилотируемого полета вокруг Луны к 2023 году", говорится в бюджетном запросе, направленном на рассмотрение Конгресса США. Корабль Orion конструирует корпорация Lockheed Martin, а ракету SLS - Boeing. Дебютный непилотируемый полет капсулы Orion, на котором в будущем Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывает отравить человека на Марс, состоялся в декабре 2014 года.
При этом в проекте бюджета уточняется, что NASA планирует вместе с частными американскими компаниями в ближайшие несколько лет отправить на Луну несколько посадочных модулей. NASA собирается "вступить в партнерство с [частной] индустрией, чтобы осуществить посадку на поверхность Луны ряда аппаратов-роботов в следующие несколько лет", указывается в сопроводительных документах к бюджетному запросу. По замыслу администрации Белого дома, это позволит "проложить путь для возвращения американских астронавтов" на Луну, "заложить фундамент проведения дальнейших исследовательских [космических] путешествий и вывода экономики США в космос".
Среди других приоритетов деятельности NASA в запросе упоминается предстоящее выделение $50 млн на изучение возможности отправки автоматической станции на Марс с целью получения образцов его грунта. Этот проект охарактеризован как приоритетная научная задача и "краеугольный камень будущего исследования Марса". А отправка следующего американского марсохода состоится предположительно в 2020 году.
Кроме того, подтверждено намерение продолжать вести разработку сверхзвукового самолета (X-plane), дебютный полет которого намечается на 2021 год. Наконец, в проекте бюджета упоминается стремление поддерживать планы частных американских компаний, касающиеся запуска в 2022 году "космического буксира".
Не обошлось и без сокращений отдельных планов и даже программ NASA. Самым крупным таким решением стал отказ от проекта создания нового орбитального телескопа, который должен был работать в инфракрасном диапазоне (WFIRST), из-за его дороговизны.
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13.02.2018
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