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Более 2 тыс. разведчиков обезвредят условных террористов в ходе учений на полигонах ВВО

14.02.2018 ТАСС 202 0
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Военнослужащие ВС РФ
Военнослужащие ВВО.
Источник: Военно - RIN.ru

Участники полевого выхода также выполнят комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, вождению штатной техники

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений, в котором участвуют более 2 тыс. военнослужащих, начался на полигонах Восточного военного округа (ВВО) в восьми регионах. Об этом сообщает во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На полигонах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областях, стартовал масштабный полевой выход подразделений разведки морской пехоты, мотострелковых и танковых соединений. Всего к мероприятиям боевой подготовки привлечено более двух тысяч военнослужащих, задействовано свыше 100 единиц боевой и специальной техники", - сообщил Гордеев.

Военнослужащие на различных рельефах отрабатывают поиск и ликвидацию групп условных террористов с помощью беспилотников и радиолокационных станций разведки СБР-5 и ПСНР-8. Разведчики организовывают засады, в том числе используя различные способы и приемы маскировки, устанавливают взрывные устройства на пути следования техники условного противника. Также участники полевого выхода отрабатывают скрытный подход и штурм зданий, имитирующих командные пункты и узлы связи условных террористов, применяя стреляющий нож разведчика, бесшумное стрелковое оружие, метая на точность гранаты, штык-ножи и саперные лопатки.

"Также будет выполнен комплекс практических занятий по огневой, тактико-специальной и физической подготовке, вождению штатной техники, в частности грузовых автомобилей, БМП-2, гусеничных тягачей МТЛБ", - сообщил Гордеев.
13.02.2018
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принадлежат ТАСС
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