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Более 3 тыс. человек участвуют в полевом выходе войск ПВО в 10 регионах

14.02.2018 ТАСС 179 0
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2".
Источник: © Валерий Шарифулин/ТАСС

В полевом выходе задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники, сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев

ВЛАДИВОСТОК, 13 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. человек участвуют в масштабном полевом выходе подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО), который начался на полигонах Восточного военного округа в 10 регионах. Об этом сообщает во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"На десяти учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском краях, Сахалинской, Амурской, Еврейской автономной областях, стартовал масштабный полевой выход подразделений войск противовоздушной обороны (ПВО). Всего к полевому выходу привлечено более трех тысяч человек, задействовано свыше 700 единиц боевой и специальной техники", - сообщил Гордеев.

Зенитчикам предстоит совершить марши на штатной технике в заданные районы, где они оборудуют огневые позиции и организуют связь. Военнослужащие будут оттачивать профессиональное мастерство с помощью множества различных зенитно-ракетных комплексов ПВО, в частности ЗРК "Оса", "Стрела-10", "Тор-М2У", "БУК-М2", зенитных самоходных установок "Шилка", ЗРПК "Тунгуска". Во время активной фазы полевого выхода расчеты отработают обнаружение, сопровождение и опознавание быстролетящих малоразмерных ракет-мишеней, а также несение боевого дежурства. В середине марта на специализированных полигонах Восточного военного округа с расчетами проведут боевые стрельбы с практическими пусками ракет.

Для создания мишенной обстановки для ЗРК "Стрела-10М" и операторов ПЗРК "Игла" будут использованы имитационные воздушные цели со скоростью полета около 700 метров в секунду, отметил Гордеев.
13.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Tор-М2
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