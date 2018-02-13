БПК "Адмирал Виноградов" провел стрельбы в Японском море
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БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков
ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
"По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели", - сказал Воскресенский.
По его словам, в ходе учений по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал". Также экипаж отработал задачи по уничтожению морской плавающей мины и постановке пассивных помех.
Учения обеспечивали вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.
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13.02.2018
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