БПК "Адмирал Виноградов" провел стрельбы в Японском море



БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков БПК Адмирал Виноградов. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Виталий Аньков

ВЛАДИВОСТОК, 13 фев - РИА Новости. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота (ТОФ) "Адмирал Виноградов" провел ракетные и артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

"По плану выхода, который продлился трое суток, моряки выполнили артиллерийскую стрельбу 100-миллимитровыми орудиями по береговым мишеням на полигоне, имитирующим долговременные огневые укрепления условного противника, а затем отстрелялись артиллерией по надводной цели", - сказал Воскресенский.

По его словам, в ходе учений по организации обороны корабля от средств воздушного нападения противника "Адмирал Виноградов" применил артиллерийские установки и провел пуски ракет зенитно-ракетного комплекса самообороны "Кинжал". Также экипаж отработал задачи по уничтожению морской плавающей мины и постановке пассивных помех.

Учения обеспечивали вспомогательные суда и самолеты Ил-38 морской авиации Тихоокеанского флота.