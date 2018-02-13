На Кубани штурмовики Су-25СМ уничтожат колонну военной техники "противника"
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Самолеты Су-25СМ. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Сергей Пивоваров
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 фев - РИА Новости. Эскадрилья штурмовиков Су-25СМ авиационной части Южного военного округа (ЮВО) на Кубани поднята по учебной тревоге и приступила к проведению летно-тактического учения, сообщил журналистам начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.
В составе эскадрильи 150 летчиков, бортовых специалистов и специалистов наземных служб обеспечения полетов и 10 самолетов. "В ходе мероприятия будут отработаны вопросы уничтожения колонн военной техники условного противника, а также осуществления огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений в условиях современного общевойскового боя", - сказал Астафьев.
По его словам, на одном из этапов учения летчики совершат перебазирование на запасной аэродром. Подразделения наземного обеспечения полетов совершат марш на 200 километров из пункта постоянной дислокации к месту проведения учения и в полевых условиях организуют связь с экипажами, развернут мобильные метеостанции и обеспечат радиотехническую поддержку полетов.
При выполнении учебных задач летчики отработают также элементы маневрирования в ходе воздушного боя, разведку и огневое поражение целей, а также заход на цели в условиях применения противником средств радиоэлектронного подавления. В общей сложности за время учения экипажам штурмовиков предстоит поразить более 100 различных мишеней.
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13.02.2018
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