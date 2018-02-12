Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Видео: Курды сбили турецкий боевой вертолет Т129 АТАК в Сирии

13.02.2018 Российская газета 323 0
0
Понравилась новость?
 +1
Турецкий вертолет Т129 АТАК
Турецкий вертолет Т129 АТАК.
Источник: serendipity/wikimedia.org

Уничтожение курдами новейшего турецкого вертолета Т129 АТАК попало на видео. Машина была подбита боевиками из группировки в пограничном районе Кырыкхан (у турецкой провинции Хатай). Оба пилота погибли. Власти Турции признали потерю машины.

Как сообщает военный блог bmpd, участие вертолетов АТАК в операции в Африне стало боевым дебютом новых машин армейской авиации Турции.



Вертолет Т129 представляет собой модифицированный вариант итальянского боевого вертолета A129. Испытания первого прототипа-демонстратора вертолета Т129 были начаты в Италии в сентябре 2009 года, а испытания первого прототипа турецкой сборки - в августе 2011 года. Благодаря модернизации вертолет получил новую авионику и вооружение, также повысилась высота и дальность полета.

Экипаж ударного вертолета АТАК составляют два человека. Т-129 вооружен 20-мм автоматической пушкой системы Гатлинга, с боезапасом на 500 выстрелов. Вертолет может нести четыре блока с неуправляемыми ракетами и крупнокалиберными пулеметами, а также ракеты типа "воздух-воздух" и "воздух - земля". Максимальный взлетный вес - пять тонн. Дальность полета до 1000 километров, а высота - шесть тысяч метров.

В общей сложности турецкое министерство обороны намерено приобрести 60 ударных вертолетов T-129 в различных модификациях.


Николай Грищенко
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Сирия
Турция
Продукция
A129 Mangusta
Т-129

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 13.02 12:47
  • 24
Пара слов о проекте перспективного бомбардировщика ПАК ДА
  • 13.02 12:32
  • 2
Сингапур показал БМП нового поколения
  • 13.02 12:31
  • 21
Иран надеется, что Россия как можно скорее решит вопрос о поставке SSJ-100
  • 13.02 12:20
  • 123
Маску не удалось переплюнуть сверхтяжелые ракеты СССР
  • 13.02 12:14
  • 1
Ракетные "Квадраты" приняли участие в охоте на F-16I Sufa в Сирии
  • 13.02 12:09
  • 1293
Как насчёт юмористического раздела?
  • 13.02 12:08
  • 1
Глава Ростеха: Россия может продавать С-400 и США, если они этого захотят
  • 13.02 12:01
  • 4
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 13.02 11:47
  • 4
Насколько безопасен в эксплуатации самолет Ан-148
  • 13.02 11:38
  • 2
Начато строительство головного израильского корвета проекта Saar 6
  • 13.02 11:16
  • 25
За последние пять лет для ВФМ построили более 60 кораблей и катеров
  • 13.02 11:11
  • 16
Сирия: части САА и «ЧВК Вагнера» передислоцированы к границе с Израилем
  • 13.02 10:13
  • 18
Илон Маск объяснил космический провал СССР
  • 13.02 09:34
  • 6260
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 13.02 08:20
  • 1
Разработчик военных лазеров академик Гаранин получил грамоту правительства
другие обсуждаемые темы