Видео: Курды сбили турецкий боевой вертолет Т129 АТАК в Сирии



Турецкий вертолет Т129 АТАК.

Источник: serendipity/wikimedia.org Турецкий вертолет Т129 АТАК.Источник: serendipity/wikimedia.org

Уничтожение курдами новейшего турецкого вертолета Т129 АТАК попало на видео. Машина была подбита боевиками из группировки в пограничном районе Кырыкхан (у турецкой провинции Хатай). Оба пилота погибли. Власти Турции признали потерю машины.

Как сообщает военный блог bmpd, участие вертолетов АТАК в операции в Африне стало боевым дебютом новых машин армейской авиации Турции.

Вертолет Т129 представляет собой модифицированный вариант итальянского боевого вертолета A129. Испытания первого прототипа-демонстратора вертолета Т129 были начаты в Италии в сентябре 2009 года, а испытания первого прототипа турецкой сборки - в августе 2011 года. Благодаря модернизации вертолет получил новую авионику и вооружение, также повысилась высота и дальность полета.

Экипаж ударного вертолета АТАК составляют два человека. Т-129 вооружен 20-мм автоматической пушкой системы Гатлинга, с боезапасом на 500 выстрелов. Вертолет может нести четыре блока с неуправляемыми ракетами и крупнокалиберными пулеметами, а также ракеты типа "воздух-воздух" и "воздух - земля". Максимальный взлетный вес - пять тонн. Дальность полета до 1000 километров, а высота - шесть тысяч метров.

В общей сложности турецкое министерство обороны намерено приобрести 60 ударных вертолетов T-129 в различных модификациях.

Николай Грищенко