Видео: Курды сбили турецкий боевой вертолет Т129 АТАК в Сирии
|
|
Турецкий вертолет Т129 АТАК.
Источник: serendipity/wikimedia.org
Уничтожение курдами новейшего турецкого вертолета Т129 АТАК попало на видео. Машина была подбита боевиками из группировки в пограничном районе Кырыкхан (у турецкой провинции Хатай). Оба пилота погибли. Власти Турции признали потерю машины.
Как сообщает военный блог bmpd, участие вертолетов АТАК в операции в Африне стало боевым дебютом новых машин армейской авиации Турции.
Вертолет Т129 представляет собой модифицированный вариант итальянского боевого вертолета A129. Испытания первого прототипа-демонстратора вертолета Т129 были начаты в Италии в сентябре 2009 года, а испытания первого прототипа турецкой сборки - в августе 2011 года. Благодаря модернизации вертолет получил новую авионику и вооружение, также повысилась высота и дальность полета.
Экипаж ударного вертолета АТАК составляют два человека. Т-129 вооружен 20-мм автоматической пушкой системы Гатлинга, с боезапасом на 500 выстрелов. Вертолет может нести четыре блока с неуправляемыми ракетами и крупнокалиберными пулеметами, а также ракеты типа "воздух-воздух" и "воздух - земля". Максимальный взлетный вес - пять тонн. Дальность полета до 1000 километров, а высота - шесть тысяч метров.
В общей сложности турецкое министерство обороны намерено приобрести 60 ударных вертолетов T-129 в различных модификациях.
Николай Грищенко
|
12.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.04.2017 Сухопутные войска Турции получили двадцатый ударный вертолет T-129 АТАК
30.11.2016 Ограниченный имперский контингент
18.04.2016 Одноразовый вертолет: на что не способен турецкий Т-129
22.10.2014 Первые 5 вертолетов T-129 ATAK введены в боевой состав Вооруженных сил Турции
28.07.2014 Соединенные Штаты показали в Фарнборо пластиковый муляж F-35
29.04.2014 Сухопутные войска Турции получили первую партию ударных вертолетов T-129 ATAK
02.04.2014 ФИДАЕ-2014: латиноамериканские амбиции
17.01.2014 Компания TAI рассчитывает на продвижение ударного вертолета T-129 ATAK на рынок Бахрейна