Хорватские танки М-84 получают израильские боевые модули
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Танк М-84 (Югославия). Фото: www.militaryparitet.com.
Из Хорватии поступают сообщения о том, что Минобороны этой страны собирается модернизировать основные боевые танки M-84, оставшиеся на вооружении армии Хорватии с югославских времён. М-84 – основной боевой танк югославской армии, по сути, являющийся одной из версий советского танка Т-72. На сегодняшний день МО Хорватии располагает примерно 75-ю танками М-84. Это данные Международного института стратегических исследований (IISS, Лондон).
Среди 75-ти танков M-84 есть несколько модернизированных версий M-84D и M-84A4. Так, модернизация M-84D отличается осовремененной версией защиты, включая систему предупреждения об атаке IRD-4B. Модернизация в своё время проводилась хорватской компанией "Duro Dakovic".
Теперь хорватское военное командование собирается усовершенствовать все М-84, которые стоят на вооружении армии. В частности, планируется оснастить все хорватские танки боевыми модулями Samson RCWS от израильского производителя Rafael. Боевой модуль имеет дистанционное управление и позволяет использовать различные средства поражения, включая автоматический гранатомёт, пулемёт или ПТРК. Хорватское МО склоняется к использованию "Самсона" с пулемётом калибра 12,7 мм.
Модернизация стартует в текущем году.
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12.02.2018
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